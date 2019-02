Índia confirma ataque aéreo ao Paquistão

O secretário de Estado das Relações Exteriores da Índia, Vijay Gokhale, justificou esta esta terça-feira em comunicado um ataque aéreo à Caxemira paquistanesa alegando que Deli recebeu informações “credíveis” ​​sobre o grupo militante Jaish-e-Mohammed (JeM), que matou 40 agentes de segurança da Índia num ataque suicida no início deste mês: "Face ao perigo iminente, um ataque preventivo tornou-se absolutamente necessário".

A Reuters cita uma fonte do governo da Índia que garante que foram mortos mais de 300 militantes deste grupo islâmico. Versão diferente oferecem as autoridades paquistanesas, que negam a existência de qualquer vítima mortal na operação aérea desta terça-feira. O Paquistão, que foi o primeiro a anunciar a incursão de caças indianos na manhã de terça-feira, assegura aliás por intermédio do seu porta-voz das Forças Armadas que os aviões de guerra inimigos só entraram seis quilómetros no seu espaço aéreo, e que o ataque não causou danos.

O clima de tensão entre a Índia e o Paquistão por causa do território de Caxemira, conflito que se arrasta há décadas, subiu mais um pouco no início da semana passada. No dia 18, quatro soldados e um polícia indianos foram mortos numa troca de tiros com militantes separatistas. O tiroteio aconteceu durante uma operação do Exército da Índia contra o JeM, responsável por um ataque suicida que ocorrera dias antes e que matou 42 soldados indianos — o mais mortífero dos últimos 30 anos.

