Governo brasileiro quer que escolas filmem alunos a cantar o hino

Numa circular distribuída por todas as escolas do Brasil, o ministro da Educação brasileiro, Ricardo Vélez, deixou um pedido aos directores dos estabelecimentos de ensino para que leiam uma carta aos alunos, cantem o hino nacional e que gravem esse momento em vídeo, para depois ser enviado ao Governo.

A mensagem do ministro da Educação surge numa altura em que os estudantes brasileiros regressam à escola, depois da interrupção lectiva do Natal, mas não explica o que o Governo pretende fazer com as filmagens. Numa nota enviada às escolas de todo o país, o ministro dá apenas indicação para que os estudantes fiquem de perfil, com a bandeira brasileira de frente, enquanto lhes é lida a carta e que depois ouçam o hino nacional.

O documento chegou a diversas escolas públicas e privadas através de um email com as insígnias do Estado brasileiro. “Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvido na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!”, lê-se no documento assinado por Vélez, de acordo com o jornal O Globo.

Depois de questionado sobre a finalidade do pedido endereçado por Vélez, o ministério da Educação brasileiro publicou uma nota no seu site, na qual afirma que “a actividade faz parte de uma política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais”.

Questionado pelo Globo sobre o motivo de o slogan da campanha de Bolsonaro ser usado numa mensagem oficial do Estado, a tutela não respondeu. Disse apenas que a carta foi enviada “com um pedido de cumprimento voluntário para que fosse lida no primeiro dia lectivo deste ano”.

Contudo, na segunda-feira, o Ministério da Educação alterou o pedido, acrescentando que será feita uma selecção prévia das imagens e que será pedida autorização legal aos responsáveis legais dos alunos.

A mensagem enviada pelo ministério da Educação cedo gerou polémica. Numa publicação partilhada na rede social Twitter, o Movimento Escola Sem Partido, ligado a Bolsonaro, comparou a atitude do actual Governo com as acções levadas a cabo durante a legislatura de Lula da Silva.