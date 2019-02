Cardeal George Pell considerado culpado do crime de abuso sexual de menores

Um tribunal australiano considerou o cardeal George Pell, o tesoureiro do Vaticano e ex-conselheiro do papa Francisco, culpado de cinco crimes sexuais contra crianças cometidos há mais de duas décadas. O veredicto foi divulgado esta terça-feira, após o levantamento de uma ordem de suspensão do caso.

Um júri no Tribunal Regional de Victoria, em Melbourne, considerou Pell culpado, a 11 de Dezembro do ano passado, após um julgamento que durou quatro semanas. O cardeal Pell torna-se assim o clérigo católico mais importante do mundo a ser condenado por crimes sexuais com menores.

O cardeal declarou-se inocente das cinco acusações. Pell foi condenado por cinco delitos sexuais cometidos contra os meninos de coro de 13 anos de idade, 22 anos antes, na sacristia da Catedral de São Patrício, em Melbourne, onde era arcebispo. Uma das duas vítimas morreu em 2014.​

Cada uma das cinco acusações pode conduzir a uma pena máxima de 10 anos de prisão. A sentença deverá ser conhecida no início de Março. O veredicto foi divulgado quando a Igreja Católica tenta lidar com uma crescente crise de abuso sexual infantil, após escândalos nos Estados Unidos, Chile, Alemanha e Austrália.

O papa Francisco encerrou uma conferência sobre abuso sexual neste domingo, pedindo uma "batalha total" contra um crime que deveria ser "apagado da face da terra". O Vaticano disse em Dezembro que o Papa excluiu o cardeal Pell do seu grupo de conselheiros próximos, sem no então fazer comentários sobre o julgamento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pell, que ficou em licença indefinida em 2016 do cargo de ministro da economia do Vaticano para combater as acusações, não foi convocado para o julgamento. Em vez disso, foi apresentada ao júri, numa audiência pública, uma gravação em vídeo de uma entrevista realizada pela polícia australiana, realizada em Roma em Outubro de 2016, em que negou veementemente as alegações.​

O júri também recebeu uma gravação em vídeo, visionada à porta fechada, do depoimento das vítimas sobreviventes. O tribunal emitiu uma ordem de suspensão sobre o julgamento por temer que um segundo julgamento enfrentado por Pell pudesse ser prejudicado pelo resultado do primeiro caso. Os promotores retiraram as acusações na terça-feira. O juiz Peter Kidd prorrogou a fiança de Pell, que andava com uma muleta durante o julgamento, para permitir que ele passasse por uma cirurgia no joelho duplo em Sydney em Dezembro.​