"Brexit": May propõe aos deputados votarem sobre adiamento ou sobre saída sem acordo

O Parlamento britânico vai poder escolher entre o adiamento do prazo para a aplicação do artigo 50, ou a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, anunciou a primeira-ministra Theresa May, que prometeu dar a palavra aos deputados se estes rejeitarem o tratado jurídico negociado com Bruxelas na votação marcada para 12 de Março.

“Quero ser muito clara: não desejo ver uma extensão do prazo do artigo 50”, afirmou a primeira-ministra, que está debaixo de intensa pressão, quer dos parceiros da União Europeia, quer dos membros da Câmara dos Comuns que se opõem a um “Brexit” sem acordo, para prolongar as negociações e evitar uma queda no precipício a 29 de Março.

Com apenas quatro semanas antes do Dia D, o Reino Unido ainda não acertou a sua posição final quanto ao acordo de saída fechado no final de Dezembro. Na sequência da última decisão votada na Câmara dos Comuns, a primeira-ministra está presentemente a tentar convencer a UE a aceitar uma revisão dos termos para a aplicação do backstop para a Irlanda, isto é, a cláusula de salvaguarda que foi inscrita no acordo de saída como uma espécie de apólice de seguro para assegurar que os controlos fronteiriços não são repostos naquela ilha.

O negociador europeu e os líderes da UE mantêm a sua posição de que o acordo de saída (um tratado jurídico com 585 páginas e vários anexos) não está aberto a alterações ou renegociações — nomeadamente à inscrição de novas “disposições juridicamente vinculativas”, exigidas pelos britânicos, que coloquem um prazo de validade à união aduaneira temporária prevista no âmbito do backstop.

Os 27 oferecem a Theresa May uma revisão da declaração política que acompanha o acordo de saída e que fixa os termos da negociação da relação futura entre os dois blocos após o “Brexit”.