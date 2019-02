Na Padaria da Esquina de Alvalade, entre pão artesanal e bolos tradicionais

É a meio do Mercado de Alvalade, em Lisboa, depois das bancas de peixe fresco e em frente às de legumes e frutas, que se encontra a mais recente Padaria da Esquina – o projecto que resulta da parceria entre o chef Vítor Sobral e o padeiro Mário Rolando.

O espaço, aberto desde finais do ano, é mais pequeno do que a primeira casa lisboeta, localizada no bairro de Campo de Ourique, mas, além do balcão de venda, também dispõe de lugares para sentar e comer.

Feito através de um processo artesanal, o pão é a grande estrela. O segredo está no tempo de fermentação, que deve ser longo e natural.

“O pão precisa de tempo, tudo o que é feito a acelerar dá mau resultado”, declara Mário Rolando, acrescentado que quando o pão é bem feito pode ser bom para a saúde.

Ainda que a oferta seja “um pouco mais reduzida” do que na loja de Campo de Ourique, há uma grande variedade de pães – de trigo, alfarroba ou massa mó de pedra – que, aqui, podem ser acompanhados com manteiga dos Açores e um conjunto de sumos naturais feitos com frutas e legumes adquiridos nas bancas ao lado.

Sábado é o dia em que a produção triplica mas, além do pão, a Padaria da Esquina também oferece duas variedades de broas, milho e sementes; e bolos variados – bolos de arroz, bolas de Berlim, pastéis de nata, queques, sidónios e madalenas.

O Mercado de Alvalade não será o único espaço a receber as iguarias da Padaria da Esquina. Vítor Sobral afirma que estão a ultimar parcerias com outros locais “onde irão poder comer os nossos pães e bolos”.

Padaria da Esquina Mercado de Alvalade

Avenida Rio de Janeiro, Lisboa Horário: 7h às 15h

Antes de Lisboa, Vítor Sobral já tinha aberto uma Padaria da Esquina no Brasil, em São Paulo. considerada pela revista Veja como a melhor da cidade.

