Número de idosos a receber Complemento Solidário baixou

O número de idosos que recebe o Complemento Solidário baixou 0,56% entre Dezembro e Janeiro, havendo neste mês mais de 166 mil pessoas com direito a esta prestação social, segundo o Instituto da Segurança Social (ISS).

De acordo com os dados mais recentes do ISS, o mês de Janeiro terminou com 166.048 beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI), menos 946 do que em Dezembro, o que representa uma variação percentual de 0,56%.

Em comparação com o período homólogo de 2018, a quebra é menos acentuada, mas ainda assim a tendência mantém-se, já que em Janeiro do ano passado havia 166.138 idosos a receber o CSI, mais 90 do que em Janeiro deste ano.

Olhando para distribuição geográfica, a maior parte dos idosos que recebe o CSI reside nos distritos do Porto (28.674), Lisboa (24.300) e Braga (12.467).

São sobretudo as mulheres idosas quem recebe o CSI, havendo 116.691 contra 49.357 homens.

No que diz respeito às pensões, os dados do ISS mostram que é a pensão de velhice a que tem maior expressão, representando 69,7% das pensões pagas.

Em Janeiro, foram pagas 2.039.247 pensões de velhice, mais 151 do que em Dezembro do ano passado, enquanto 709.946 pessoas receberam pensão de sobrevivência, mais 789 do que no mês anterior.

De acordo com a análise do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), as pensões de sobrevivência continuam a ser sobretudo pagas a mulheres (81,6%).

Já nas pensões de invalidez acontece o oposto, com prevalência de homens (52,3%), sendo que foram pagas 176.783 pensões em Janeiro, mais 640 do que em Dezembro.