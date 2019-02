Marco Silva recupera alguma tranquilidade

Marco Silva está a viver dias difíceis em Liverpool, enfrentando diariamente a contestação dos adeptos do Everton, descontentes com os resultados recentes da equipa, mas, neta terça-feira, o técnico português recuperou alguma tranquilidade. Numa visita ao País de Gales, os “toffees” triunfaram por 0-3 sobre o Cardiff City, a primeira vitória de Marco Silva na Premier League em Fevereiro.

Dois golos de Gylfi Sigurdsson e um de Dominic Calvert-Lewin deram a vitória ao Everton, que vinha de três derrotas consecutivas, uma série que colocava em causa o futuro a longo prazo do português em Goodison Park – assinou por três épocas. Este triunfo deixou o Everton com 36 pontos, mas ainda bastante longe do sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias – é ocupado pelo Arsenal, com 50.

Quem voltou a marcar passo foi o Wolverhampton, que saiu derrotado da sua visita ao campo do Huddersfield, último classificado da Premier League. Com Patrício, Neves, Moutinho e Jota no “onze”, a formação orientada por Nuno Espírito Santo não só não conseguiu furar a defesa dos homens da casa, como acabou por sofrer o golo da derrota nos instantes finais, marcado por Steve Mounié. Foi o terceiro jogo consecutivo do Wolves sem vencer na Premier League, e a segunda derrota da época frente ao Huddersfield - que não ganhava desde Novembro do ano passado, precisamente numa visita ao Molineux.

Ainda sem o seu novo treinador Brendan Rodgers no banco, o Leicester City também interrompeu um longo jejum de quase dois meses sem vencer, às custas do Brighton. Demarai Gray e Jamie Vardy marcaram os golos do triunfo por 2-1 no King Power Stadium. Quem também ficou a respirar melhor foi o Newcastle de Rafa Benítez, graças à vitória por 2-0 sobre o Burnley.

Em França, o PSG garantiu sem grandes dificuldades um lugar nas meias-finais da Taça, triunfando por 3-0 sobre o Dijon. Numa época em que as competições internas têm sido um descanso para os parisienses, este jogo não fugiu à regra. Angel di Maria fez esquecer as ausências de Neymar, Cavani e Mbappé, marcando dois dos três golos do PSG, com Meunier a fazer o terceiro para os actuais detentores do troféu. Nesta quarta-feira, jogam-se mais dois jogos dos quartos-de-final, um Rennes-US Orléans (Ligue 2) e um Lyon-Caen. Na próxima semana, o AS Vitré, da quarta divisão, recebe o Nantes.

Em Itália também foi dia de Taça, com Lazio e AC Milan a empatarem sem golos no Olímpico de Roma, em jogo da primeira mão das meias-finais. Nesta quarta-feira, o Artemio Franchi, em Florença, recebe o outro duelo das “meias”, um Fiorentina-Atalanta. Os jogos da segunda mão disputam-se a 24 de Abril.