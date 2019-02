João Pinheiro é o árbitro do FC Porto-Sp. Braga

João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga, vai dirigir o jogo desta terça-feira entre o FC Porto e o Sp. Braga, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

De acordo com a informação publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, João Pinheiro será auxiliado por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, num jogo em que a função de videoárbitro (VAR) será desempenhada por Hugo Miguel.

Esta é a terceira nomeação de João Pinheiro para um jogo do FC Porto, nesta temporada, depois de ter estado na final da Taça da Liga, em que o Sporting venceu a equipa portuense no desempate por grandes penalidades (3-1, após 1-1 no fim do tempo regulamentar), e no triunfo dos "dragões" na visita ao Aves, por 1-0, para a I Liga. No caso da equipa "arsenalista", trata-se do primeiro encontro que o juiz da Associação de Futebol de Braga vai dirigir na época 2018/19.

O jogo entre FC Porto e Sp. Braga tem início marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, e abre uma eliminatória em que a partida da segunda mão apenas se realizará no início de Abril.