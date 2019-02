FC Porto e Sp. Braga de olho no Jamor e nos mitos

O FC Porto-Sp. Braga, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal (hoje, às 20h15), será um duelo com alguns mitos à mistura. Os portuenses querem mantê-los, os bracarenses tentam quebrá-los.

Desde logo, no historial de confrontos: há quase três anos que o Sp. Braga não vence o FC Porto em 90 minutos e Abel Ferreira nunca venceu Sérgio Conceição. Curiosamente, a última vez que houve festejo minhoto frente aos “dragões” foi na final da Taça de Portugal, em 2016.

Dentro do relvado, também há tendências a confirmar ou a quebrar: segundo dados do site Who Scored, este será um jogo entre a equipa que mais duelos aéreos ganha por jogo, o FC Porto (em igualdade com o Boavista), frente a um Sp. Braga que surge apenas na nona posição em matéria de jogo nas alturas. Esta estatística, aparentemente irrelevante, pode ganhar importância, se considerarmos que o campeão nacional é a equipa com mais golos de bola parada (sem penáltis) na Liga, e que tem, no lado esquerdo, um Alex Telles que é o quarto jogador com mais passes para finalização.

Apesar de as tendências estatísticas atribuírem grande peso ao factor aéreo para o FC Porto, o Sp. Braga pretenderá equilibrá-lo com o regresso de Raul Silva, central goleador e “rei das alturas”. O jogador foi suspenso e não defrontou o Belenenses, mas o recurso do clube interrompe, para já, o cumprimento do castigo. Por outro lado, destaque para a ausência do capitão Goiano, que poderá dar o lugar a Diogo Figueiras (não joga desde Agosto) ou Ricardo Esgaio (regressando à defesa). Do lado contrário, nota para a disponibilidade de Brahimi, a dúvida em torno de Danilo e Marega e o possível regresso de Militão (castigo interno).

Apesar de se tratar de um jogo de Taça, espera-se que os treinadores sejam cautelosos nas “poupanças”, com uma presença no Jamor em jogo. Desta forma, FC Porto e Sp. Braga deverão ir a jogo com os principais “atiradores”: Soares, com 3,7 remates, e Dyego Sousa, com 3,3, são os jogadores, na Liga Portuguesa, com mais remates por jogo. Nos “dragões”, nota ainda para Óliver Torres, que marcou em Tondela e mereceu atenção particular de Sérgio Conceição, na antevisão da partida: “Tem feito exibições muito positivas.”

O momento actual das equipas não poderia ser mais distinto. O Sp. Braga somou duas derrotas na Liga, que complicaram as contas do título, enquanto os “dragões” vêm de dois triunfos após a derrota em Roma, para a Liga dos Campeões. No discurso, Abel Ferreira “fugiu” à pressão colocada por António Salvador, que reclama, pelo menos, o terceiro lugar na Liga. “Pressionado? Cada um tem a sua opinião. Agora é a Taça de Portugal e não quero dispersar o foco”, disparou. E acrescentou: “Queremos reagir. Esta é uma competição a eliminar, a duas mãos.”

Já Sérgio Conceição não acredita num Sp. Braga fragilizado pelos desaires recentes. “Nas equipas grandes — e considero o Sp. Braga um grande —, é nestes momentos que a concentração é maior. Não esperamos facilidades, antes pelo contrário”, afirmou o treinador.