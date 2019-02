"Birra" de Kepa vale uma semana sem salário no Chelsea

Ponto final na "novela" entre Kepa Arrizabalaga e Maurizio Sarri. O Chelsea multou o guarda-redes espanhol em 222 mil euros (190 mil libras), valor que equivale ao salário que aufere semanalmente no clube londrino. A decisão é noticiada esta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian, que acrescenta que o valor será doado à fundação de caridade dos blues.

Kepa, que actualmente é o guarda-redes mais caro do futebol, lamentou publicamente o episódio protagonizado no estádio de Wembley, na final da Taça da Liga inglesa frente ao Manchester City. O espanhol recusou-se a abandonar o relvado antes do desempate por grandes penalidades, quando o treinador do Chelsea queria substitui-lo pelo guardião suplente Willy Caballero.

Maurizio Sarri, técnico do Chelsea, ficou visivelmente furioso perante a situação caricata, que no entanto é permitida pelas leis do futebol. O Chelsea acabaria por perder 4-3 nas grandes penalidades.

Depois da multa aplicada a Kepa, os adeptos do Chelsea vão agora descobrir se o guarda-redes continuará a ser titular esta quarta-feira, quando o Chelsea defrontar o Tottenham para 28ª jornada do campeonato.