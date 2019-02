Shakira vai a tribunal em Junho acusada de fraude fiscal

A cantora colombiana Shakira, acusada de fraude fiscal no valor de 14,5 milhões de euros, vai responder perante um juiz num tribunal da Catalunha a 12 de Junho, informou a justiça espanhola esta terça-feira.

Entre 2012 e 2014, Shakira já morava em Espanha com o marido, o futebolista Gerard Piqué, mas a sua morada fiscal continuava a ser as Bahamas. Segundo a legislação espanhola, qualquer pessoa que viva mais de seis meses no país é considerado cidadão para fins fiscais.

Após a acusação, os representantes da cantora disseram, em comunicado, que Shakira não morou em Espanha até 2015 e que cumpriu todas as suas obrigações fiscais.

Esta não é a primeira vez que as autoridades espanholas acusam uma celebridade internacional do mesmo crime. Lionel Messi, juntamente com o seu pai, foi considerado culpado de uma fraude fiscal de 4,1 milhões de euros em 2016 e multado em 250 mil euros, além do imposto em falta. Em Janeiro, Cristiano Ronaldo foi multado em quase 19 milhões de euros.