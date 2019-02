Cinema de Gabriel Abrantes em retrospectiva no festival Córtex

A primeira retrospectiva do cinema do realizador e artista visual português Gabriel Abrantes em Portugal vai acontecer em Abril no Córtex — Festival de Curtas-Metragens de Sintra, foi anunciado esta terça-feira

Na nona edição o Córtex exibirá 15 filmes, entre médias e curtas-metragens, que abrangem uma década de trabalho com a imagem em cinema, de Olympia I & II, de 2006, a Os Humores Artificiais, de 2016.

A retrospectiva dedicada a Gabriel Abrantes acontece um ano depois de ter recebido o prémio de melhor curta-metragem nacional, precisamente com Os Humores Artificiais, e numa altura em que prepara a estreia comercial da primeira longa, Diamatino, co-realizada com Daniel Schmidt, marcada para 4 de Abril. O filme recebeu no ano passado o Grande Prémio na Semana da Crítica em Cannes.

O Córtex decorrerá de 3 a 10 de Abril no Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra, e terá programação também em Lisboa, no Cinema Ideal.

Gabriel Abrantes, que nasceu em 1984 nos Estados Unidos, venceu em 2009 o Prémio EDP Novos Artistas. O seu cinema foi mostrado em festivais como os de Cannes, Veneza, Toronto e Locarno, mas também em espaços como a Whitechapel Gallery (Londres), o Palais de Tokyo (Paris) e o Museu de Serralves (Porto).

A programação completa do Córtex 2019 será apresentada a 11 de Março, tendo já sido anunciado que terá, pela primeira vez, uma secção competitiva dedicada a filmes portugueses em estreia.

A secção Hemisfério será este ano programada pelo festival DocLisboa.