Marques'Almeida em Paris entre o punk britânico e o azulejo português

A dupla Marques'Almeida apresentou nesta terça-feira a sua nova colecção na Semana da Moda de Paris, inspirada entre o punk britânico e as “referências instintivas” de Portugal.

Com casa cheia, vista para a Torre Eiffel e mesmo ao lado da avenida Camões, a dupla constituída por Marta Marques e Paulo Almeida apresentou-se pela segunda vez no calendário oficial da Semana da Moda de Paris, com a sua colecção Primavera/Verão.

Entre gangas, vestidos longos, saias e sweat-shirts com logótipo, a marca afirma-se cada vez mais no panorama do street wear, sem esquecer as suas raízes. “Tivemos de ir muito profundamente às raízes portuguesas e perceber tudo. A última [colecção] foi mais literal, porque durante muitos anos não olhámos para trás. Desta vez foi mais intuitivo porque entraram mais as nossas referências de quem estudou e começou a marca em Londres, há referências ao punk que nada têm a ver com o que crescemos em Portugal”, declara Marta Marques aos jornalistas.

As referências a Portugal tornaram-se “instintivas”, segundo Paulo Almeida, e podem ser encontradas nos detalhes dos padrões que fazem lembrar o azulejo e também no dourado, usado na roupa, no calçado e nas malas, que lembram a talha dourada.

Ao contrário das restantes marcas que apresentam as suas propostas para o Outono/Inverno nesta Semana da Moda de Paris, Marques'Almeida vêm apresentar a colecção Primavera/Verão que já está nas lojas, distribuindo mesmo no seu desfile um código QR que permite aceder directamente à sua loja online.

“Foi o questionar do sistema que existia no momento. Fazer um desfile é um investimento muito grande e sobretudo para uma marca do tamanho da nossa que não é gigante. O que nos fez sentido foi fazer uma ligação directa com o produto e que o produto se possa comprar, tocar e experimentar naquele momento. Ninguém numa época de tecnologia tão rápida espera seis meses para ir às lojas”, aponta Marta Marques, acrescentando que, em paralelo, a dupla apresenta aos compradores internacionais já a próxima colecção.

A dupla teve o seu primeiro desfile na Semana da Moda de Paris em Setembro de 2018, já com esta estratégia, e, segundo os criadores, resultou bem: “A resposta de mostrar o que já está nas lojas foi muito positiva. [A Semana da Moda de Paris] ajudou para a brand awareness da marca, não ser só uma coisa tão fechada em Londres, mas de ser uma coisa que conseguimos expandir, não só em termos comerciais e de negócio, mas desta comunidade”, refere Marta Marques.

A comunidade Marques'Almeida, também denominada como M'A girls, acompanha os criadores em todas as suas etapas. É constituída por um grupo de raparigas que usa a roupa da dupla portuguesa na vida e nas redes sociais, frequenta o ateliê, serve de inspiração e desfila as roupas, apesar de a maior parte não ser modelo profissional, fugindo assim aos padrões tradicionais da moda.

“Isto é aquilo que é realmente importante para nós, transformar os desfiles numa coisa perfeitamente realista em que há uma ligação genuína entre as raparigas que estão a usar as roupa e as roupas e em que há uma responsabilidade consciente e um esforço consciente da nossa parte que acarretamos para raparigas que estão a olhar para nós, e que estão a crescer e que se querem identificar em vez de ver um formato estandardizado”, reconhece Marta Marques.

Aliás, foi uma M'A girl que levou a dupla a fazer o seu desfile no ginásio do Colégio Jesuíta Saint Louis de Gonzague, no 16.º bairro de Paris: Lourença D'Orey, luso-descendente que passou os primeiros anos de vida na capital francesa, onde foi aluna naquela escola, estagiou no ateliê Marques'Almeida e trabalha actualmente na indústria da moda.

“Nasci em Paris, morei aqui até aos 14 anos, depois fui para Portugal e estava no liceu com a Sofia e com a Daisy, que também participaram no desfile. [...] O Paulo [Almeida] estava a ver os sítios para o desfile, disse que estavam a ver este espaço e eu disse: 'Não é possível, é o meu liceu'”, conta Lourença D'Orey, acrescentando que é bom voltar à sua antiga escola, agora com mais autoconfiança e sabendo do que gosta.

A dupla Marques'Almeida foi premiada em 2014 na categoria de Talento Emergente - Moda Feminina dos British Fashion Awards e, em 2015, receberam o prémio LVMH para Jovens Estilistas de Moda. Em 2018, foram finalistas do prémio BFC/Vogue Designer Fashion Fund. A marca tem sido presença assídua na Semana de Moda de Londres.

Esta presença em Paris contou com o apoio do Portugal Fashion, um projeto da responsabilidade da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, desenvolvido em parceria com a ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.