Nogueira acusa António Costa de tentar "manipular opinião pública"

O líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, considerou que as declarações proferidas nesta segunda-feira por António Costa estão “imbuídas de má-fé” e constituem “uma tentativa de manipulação da opinião pública”.

Reagindo a uma entrevista de Nogueira neste domingo, na qual este reiterava a posição dos sindicatos de não abdicarem da contagem integral do tempo de serviço, o primeiro-ministro afirmou que encarava com “algum pessimismo” as negociações que o Governo retomou nesta segunda-feira com os sindicatos de professores.

"Depois das declarações de total intransigência de um dirigente sindical, não escondo algum pessimismo sobre a possibilidade de se avançar nestas negociações, porque se os sindicatos mantêm a posição intransigente não vejo que possamos ter muito para avançar", admitiu Costa em declarações aos jornalistas portugueses, à margem da cimeira União Europeia-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh, no Egipto.

António Costa referiu, contudo, que "a esperança é a última a morrer", e instou os sindicatos que hoje se vão encontrar com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a "imitarem" a atitude do Governo, que cedeu na sua posição inicial nas negociações.

"[Espero que] tal como o Governo deu um passo importante, ao avançar de uma posição, que consta do seu programa de Governo, de simplesmente se limitar ao descongelamento, e conseguiu encontrar uma solução para permitir contar 70% do tempo do módulo de progressão e chegou aos dois anos, nove meses e 18 dias, também os sindicatos possam avançar de uma forma construtiva. Caso contrário, temos a legislação", elucidou.

“Quem é intransigente é o Governo”, acusou Mário Nogueira à entrada das negociações que decorrem no Ministério da Educação, recordando que os sindicatos de professores já apresentaram várias propostas no sentido da contagem integral do tempo de serviço (nove anos, quatro meses e dois dias) poder ser feita sem ser apenas através das valorizações salariais, contando, por exemplo, para efeitos de reforma. Até agora, estas propostas não tiveram resposta por parte do Governo.

Face às declarações de Costa, o líder da Fenprof disse que entra nestas negociações “com a sensação que se vai passar menos que nada”. A ser assim, “o Governo que se despache então e rapidamente deste processo e deixe a Assembleia da República resolver” o caso, exortou o líder sindical.

À excepção do PS, todos os outros partidos com assento parlamentar já manifestaram a sua solidariedade com a posição defendida pelos professores. E tanto o PCP, como o Bloco de Esquerda, mostraram-se disponíveis para requerer a apreciação parlamentar de um novo diploma do Governo que não consagre a contagem integral, de modo a forçar que seja esta a solução também seguida no continente, seguindo assim o exemplo dos Açores e da Madeira.

O primeiro-ministro lembrou que o Governo "já tinha resolvido o problema por via legislativa", mas que a sua proposta "não mereceu acordo" e foi "objecto de veto por parte do Presidente da República, que entendeu que, tendo em conta que o Orçamento do Estado (OE) dizia que era necessário uma nova negociação", esta teria de se realizar.

"Ora, o OE diz duas coisas: por um lado, que devemos negociar, mas também fixou a despesa que temos disponível", disse, recordando ainda que o parlamento rejeitou "expressamente uma proposta do Partido Comunista no sentido da contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias" reclamados pelos sindicatos.

Nesse sentido, António Costa considerou que as declarações de Mário Centeno ao Expresso, neste sábado (em comentário às negociações que decorrem com enfermeiros e professores), dizendo que não há "margem nenhuma para acomodar novos aumentos de despesa", não acrescentaram "nada a não ser aquilo que é óbvio".