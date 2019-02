Temperaturas mantêm-se acima da média no início da semana

Depois de um fim-de-semana com temperaturas máximas a tocar nos 26ºC em algumas regiões de Portugal continental, os termómetros deverão continuar a marcar temperaturas acima do habitual para a época do ano no início da semana em grande parte do país.

Na segunda-feira, as máximas deverão chegar aos 25 graus Celsius em Santarém, 24ºC em Braga, Leiria e Setúbal, 23ºC em Braga e 22ºC em Lisboa, Porto e Aveiro, de acordo com o site no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos próximos dias, o céu limpo do fim-de-semana será gradualmente substituído por nuvens, com céu pouco nublado no litoral e norte na segunda-feira, e nuvens a cobrir todo o país na terça-feira.

O “acentuado arrefecimento nocturno” mantém-se, com as temperaturas mínimas a atingir os 3ºC em Bragança, na terça-feira. Para esse dia, a previsão é que os termómetros cheguem a máximas de 24º​C em Braga e Santarém, 23º​C em Aveiro, Porto, Leiria e Setúbal.

Em Portugal continental, apenas na região do Algarve está prevista uma descida mais acentuada das temperaturas, prevendo-se que na terça-feira a temperatura máxima não ultrapasse os 17º em Faro (chegou a 23º​C no domingo).

Também no arquipélago da Madeira as temperaturas descem ligeiramente até terça-feira, para máximas de 22ºC e mínimas de 14ºC.

Açores sob aviso amarelo por precipitação

Nos Açores, depois da passagem da depressão Kyllian — que provocou cerca de uma centena de ocorrências em toda a região —​, o mau tempo continua a sentir-se no início da semana, com previsão de chuva até pelo menos terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em apenas uma hora caíram 32 litros por metro quadrado na ilha Terceira, situação que provocou inundações em moradias e o encerramento de algumas vias de trânsito.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) manteve os três grupos do arquipélago sob aviso amarelo até ao final de domingo, devido à precipitação prevista para o grupo ocidental (Flores e Corvo), devido à trovoada e precipitação no grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) e devido ao vento, trovoada e precipitação no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).