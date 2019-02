O capital precisa de pessoas

A entrevista do administrador da VW Andreas Tostmann ao PÚBLICO confirma que o capital despreza completamente as pessoas. Sem discutir a agudeza do raciocínio aplicado à obtenção da máxima eficiência (lucro), nem o peso da marca alemã na economia portuguesa, assusta o tom de naturalidade com que se diz (e ouve) que, por causa da greve dos estivadores, a VW esteve perto de mandar seis mil pessoas para casa. Na genialidade da sua gestão, e porque “somos muito ambiciosos”, Tostmann avisa que, sem “estabilidade”, a VW poderá desviar da Autoeuropa os 110 milhões de euros planeados para investir em 2019, isto é, ou os trabalhadores portugueses têm juízo ou ficam a “ver navios”. Podem, contudo, ficar descansados porque, assegura o director-geral da Autoeuropa, Miguel Sanches, “por agora” não se vai aplicar nenhuma reestruturação (despedimentos) em Palmela.

Tão pródiga em “avisos”, não é a VW avisada de que o sistema não vive sem pessoas? Mesmo que não sejam necessárias para a produção de veículos, são-no para os comprarem. Ou não?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Marcelo a descer

A popularidade de Marcelo desce há já vários meses seguidos, chegou mesmo a níveis inferiores à de Cavaco para a mesma altura do seu mandato. E porquê? Marcelo omnipresente diariamente em tudo o que possa ser notícia, importante ou não, começa a ser (muito) cansativo, impondo a sua presença nos eventos que, na sua visão, lhe tragam a popularidade imediata e contribuam para a conquista do segundo mandato, objectivo que sempre ansiou. A afirmação de que sentiu no Panamá esse desejo é mais uma falácia, um truque de prestidigitador sabido, um aviso a quem queira ter a audácia de o confrontar na eleição à presidência. Marcelo devia descansar, ser contido, evitar sobretudo as selfies com todo o bicho careta que passa por ele e intervir nos assuntos relevantes da Nação com eficácia e a moderação a que o cargo o obriga. Andar de camião ou carrocel, telefonar à Cristina, aviar "imperiais" ao balcão, fazer mergulhos ou outras futilidades, não são com certeza a melhor maneira de salvaguardar o prestígio de um Presidente da República nesta Europa exigente.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Metro de Lisboa

Na qualidade de ex-técnico no Metropolitano de Lisboa, venho felicitá-lo pela publicação em 22 de Fevereiro da carta da vossa leitora Maria Ribeiro sobre a linha circular. Trata-se de uma análise lúcida contrastando com a recusa do Governo, na sua defesa da linha circular, em aceitar os argumentos técnicos contra. De facto, chega a existir cerca de 600 metros entre as actuais linhas verde e amarela. A linha circular de Londres foi transformada em 2009 em linha em laço devido aos problemas operacionais que tinha. As linhas circulares que existem em alguns metropolitanos são complementadas por uma malha de linhas transversais em número suficiente para garantir caminhos alternativos. Não é o nosso caso. O estudo de impacto ambiental em que se baseou a aprovação contém inverdades. Como diz a vossa leitora, "será um enorme disparate".

Fernando Santos e Silva, Lisboa