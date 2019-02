Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão demitiu-se

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, anunciou a sua demissão no Instagram, no mesmo dia em que o Presidente Bashar Al-Assad, da Síria, visita Teerão – e as fotos divulgadas do seu encontro com o Líder Supremo não mostram Zarif.

“Peço desculpa por todos os meus fracassos… nos anos passados como ministro dos Negócios Estrangeiros. Agradeço à nação iraniana e aos seus dirigentes”, escreveu Zarif, citado pela agência Reuters. Não fica claro se o Presidente Hassan Rouhani aceitou a demissão, mas o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sayed Abbas Moussawi, confirmou-a.

A actuação diplomática de Javad Zarif foi fundamental para se conseguir o acordo sobre o nuclear iraniano assinado com os Estados Unidos e várias nações europeias durante a Administração Obama. Mas Donald Trump retirou os EUA do acordo, acompanhando a posição crítica de Israel em relação a este documento.