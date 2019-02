May continua a recusar adiamento do "Brexit", mas a pressão aumenta

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reafirmou esta segunda-feira que um adiamento da data para o "Brexit" não resolve nenhuma das questões que têm travado um acordo no Parlamento britânico. Ainda assim, não afastou em definitivo essa possibilidade, que pode ser votada pelos deputados britânicos ainda esta semana.

"Uma extensão do Artigo 50, um adiamento do processo, não nos dá uma decisão no Parlamento, nem um acordo", disse a primeira-ministra do Reino Unido.

"O que isso faz é precisamente o que significa a palavra 'adiamento'. Apenas adia a data em que é preciso tomar uma decisão. E eu acho que qualquer extensão do Artigo 50, nesse sentido, não resolve o problema", disse May a partir de Sharm El Sheikh, no Cairo, onde participa na cimeira da União Europeia e da Liga Árabe.

"Um adiamento é um adiamento. Não resolve o problema", reforçou a primeira-ministra britânica.

Sobre o estado das conversas com os líderes da União Europeia, perante o impasse no Parlamento britânico e o aproximar do dia do "Brexit" (29 de Março), Theresa May disse que há "uma verdadeira determinação para se encontrar um caminho que permita ao Reino Unido sair da União Europeia de uma forma suave e ordeira, com um acordo".

Por causa do impasse no Parlamento britânico, fala-se cada vez mais da hipótese de os deputados aprovarem uma moção, na quarta-feira, que impeça uma saída da União Europeia sem acordo. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro da Dinamarca mostrou-se aberto a discutir essa hipótese. E no domingo, o jornal Guardian disse que alguns diplomatas europeus também são favoráveis a um adiamento.

Ainda não se sabe se a chamada proposta Cooper, desenhada pela deputada trabalhista Yvette Cooper e pelo conservador Oliver Letwin, vai ser aceite para discussão e votação. Mas se for essa a decisão, e se a proposta tiver o apoio da maioria do Parlamento, o processo do "Brexit" passa para as mãos dos deputados e a data da saída deverá ser adiada.

A pergunta que se seguiria – adiar para quando? – também não tem resposta fácil. No governo britânico há quem fale em apenas dois meses, mas fontes da União Europeia citadas pelo jornal Guardian dizem que Bruxelas só aceitaria um adiamento por um mínimo de 21 meses.

Outra grande questão é a contagem dos votos no Parlamento, principalmente entre os deputados do Partido Conservador e no governo britânico.

Esta segunda-feira, Theresa May recusou-se a dizer o que aconteceria aos seus ministros que votassem a favor da emenda Cooper na quarta-feira – se têm de se demitir antes da votação, ou se seriam despedidos depois da votação.

May foi também questionada pelos jornalistas sobre se não seria do seu interesse que a extensão do Artigo 50 fosse aprovada no Parlamento na quarta-feira, para que os deputados tenham mais um incentivo para aprovarem o plano de saída do seu governo no dia 12 de Março. Em resposta, a primeira-ministra britânica disse apenas que acredita numa solução até 29 de Março, e que levará ao Parlamento uma "proposta significativa", o que poderá acontecer antes de 12 de Março.