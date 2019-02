Dinamarca a favor de se adiar data do "Brexit"

A apenas um mês da saída do Reino Unido da União Europeia, e sem que o Parlamento britânico tenha chegado a acordo sobre a forma como essa ligação vai ser cortada, a primeira-ministra Theresa May está a ser pressionada a adiar o dia do "Brexit". Esta segunda-feira, o primeiro-ministro da Dinamarca disse que está disposto a falar sobre isso, depois de ter sido noticiado que alguns membros do governo britânico e diplomatas da União Europeia defendem o mesmo.

Em declarações ao canal dinamarquês TV2, Lars Lokke Rasmussen disse que um adiamento seria melhor do que concretizar o "Brexit" sem um acordo. "Acho que toda a gente deve ser flexível, ninguém quer que o Reino Unido saia da União Europeia de uma forma desordenada", disse o chefe do governo dinamarquês.

Essa ideia começou a ser falada no fim-de-semana, com o jornal britânico Guardian a noticiar que há responsáveis da União Europeia dispostos a adiar o dia do "Brexit", marcado para 29 de Março.

"Se os líderes acharem que faz sentido um adiamento – o que não é certo tendo em conta a situação no Reino Unido –, não avançarão para o precipício [de uma saída sem acordo], mas assegurarão que haverá um período razoável para resolver os assuntos pendentes", disse ao jornal britânico um diplomata da União Europeia, sob anonimato.

Voto importante na quarta-feira

Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica encontra-se com os líderes da União Europeia, incluindo a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, à margem da cimeira entre a União Europeia e a Liga das Nações Árabes.

Na terça-feira, Theresa May vai falar na Câmara dos Comuns para pôr os deputados ao corrente dos avanços sobre o "Brexit". E o responsável pela pasta do "Brexit" no Reino Unido, Stephen Barclay, regressa a Bruxelas para continuar as negociações com a União Europeia.

Um dia depois, na quarta-feira, joga-se um dos mais importantes momentos do caminho para o "Brexit". Por proposta de uma deputada do Partido Trabalhista e de um deputado do Partido Conservador, o Parlamento britânico vai decidir se assume o poder de adiar o "Brexit" no caso de não haver acordo até 13 de Março.

Se isso vier a acontecer, a questão será o prazo desse alargamento – uma decisão que cabe ao governo de Theresa May e não ao Parlamento.

Em causa estão duas ideias muito diferentes: enquanto alguns membros do governo britânico defendem um adiamento de apenas dois meses, os diplomatas da União Europeia indicaram que não aceitam menos do que 21 meses.

May recusa adiamento

A notícia foi publicada no domingo, pouco depois de a primeira-ministra britânica ter anunciado que o acordo de saída será votado novamente no Parlamento até 12 de Março, escassos 16 dias antes da data prevista para o "Brexit".

Mas Theresa May veio dizer, no domingo, que adiar a data de saída do Reino Unido, como defendem alguns membros do seu governo, "não resolve o problema" e apenas adia "o momento de tomar uma decisão".

"Ainda está ao nosso alcance sair da UE em 29 de Março e é isso que planeamos fazer", disse May no domingo.

Essa posição foi repetida esta segunda-feira pelo ministro da Educação do Reino Unido, Damian Hinds: "Esses adiamentos que as pessoas estão a sugerir apenas adiam as questões. Não dão mais garantias às empresas, não resolvem nenhum dos dilemas nem as concessões que estão em causa", disse Hinds à BBC Radio.

Mas o secretário de Estado da Defesa, Tobias Ellwood, disse que se sente "tentado" a votar a favor do adiamento do "Brexit".

"Não apoio a ideia de avançarmos sem um acordo", disse Ellwood.

Adiar 21 meses?

Se acontecer, o pedido de prolongamento terá que ser feito pelo governo de Londres, onde esta semana haverá uma outra votação de uma emenda que visa impedir uma saída sem acordo.

Segundo o jornal El País, foi com base no que pode sair desta votação que Bruxelas trabalhou o cenário de sugerir um pedido de adiamento.

De acordo com o Guardian, no caso de ser necessária uma extensão do prazo para a saída, a União Europeia quer evitar um período curto que não será suficiente para resolver os diferendos, nomeadamente a questão da fronteira na Irlanda, preferindo antes um prazo de 21 meses.

Entre as figuras que preferem uma solução neste sentido estão o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o secretário-geral da Comissão Europeia, Martin Selmayr.

"Uma extensão de 21 meses faz sentido porque cobriria o quadro financeiro [período do orçamento europeu] e tornaria as coisas mais fáceis", disse uma das fontes diplomáticas europeias ouvidas pelo jornal britânico.