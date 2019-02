Começou a reunião do Grupo de Lima para decidir o que fazer agora com a Venezuela

Já começou a reunião em Bogotá onde o Grupo de Lima vai decidir os próximos passos para tirar Nicolás Maduro do poder na Venezuela, e com ele fazer cair o regime socialista bolivariano.

Na reunião estão o Presidente interino Juan Guaidó — que no domingo pediu à comunidade internacional que o apoia, 50 países, que considerem “todos os meios” para afastar Maduro — e o vice-presidente dos Estados Unidos, país que não excluiu a possibilidade de haver uma intervenção militar.

Essa opção foi imediatamente rejeitada pela União Europeia e por Espanha — posições reiteradas já nesta segunda-feira.

O Grupo de Lima junta 13 países latino-americanos mais o Canadá e foi criado em Agosto de 2017 na capital do Peru, para encontrar uma saída pacífica para a crise na Venezuela.

A conferência de imprensa após a reunião está marcada para as oito da noite. Antes do Grupo de Lima, juntaram-se o Presidente da Colômbia, Iván Duque, Mike Pence e Guaidó. "Não é mentira para ninguém que a Venezuela é uma ditadura", disse Duque ao lado dos outros dois interlocutores.

"A situação na Venezuela não é um dilema entre a guerra e a paz. O verdadeiro dilema é entre a tirania e o triunfo da democracia, dos ditreitos humanos e da liberdade".

No domingo, um dia depois da operação montada por Guaidó para fazer entrar ajuda humanitária na Venezuela — que o Governo de Caracas impediu fechando as fronteiras com um forte dispositivo militar —, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o seu país está pronto a “agir”. “Estou convencido que o povo venezuelano vai assegurar-se de que os dias de Maduro estão contados”, disse à CNN.

Abriu — tal como a declaração de Guaidó, ainda que o Presidente interino tenha depois especificado que falava em “todos os meios” diplomáticos —, a suspeita de que uma intervenção militar poder estar a ser ponderada. Esta segunda-feira, a Alemanha, que reconheceu a presidência interina de Guaidó, defendeu a aplicação de sanções à Venezuela, a Nicolás Maduro e ao seu círculo próximo. “Estamos a favor das sanções a Maduro e aos seus próximos que pioraram a vida dos venezuelanos”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Maria Adebahr, citada pela Reuters.

Até ao momento, a União Europeia, que também reconheceu Guaidó, apenas apelou à realização de eleições na Venezuela, defendendo uma solução política para a crise neste país com dois presidentes.

Nesta segunda-feira, a UE, através da Comissão Europeia, voltou a reiterar que “é preciso evitar” uma intervenção militar na Venezuela — no domingo um comunicado da chefe da diplomacia comunitária, Federica Mogherini, tinha emitido um comunicado no mesmo tom.

No domingo, também o chefe da diplomacia portuguesa tinha dito que a "solução política de que a Venezuela carece não se obtém através de uma intervenção [militar] externa".

China contra uso político da ajuda humanitária

A China veio pedir à comunidade internacional que dê uma “ajuda construtiva” ao país, para além da “chamada ‘ajuda humanitária’ com objectivos políticos”. Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, os mais de 50 países que reconhecem Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela devem “respeitar a soberania” do país e enviar ajuda humanitária através do governo do Presidente Nicolás Maduro.

“Voltamos a pedir ao governo e à oposição na Venezuela que procurem uma solução política no quadro da lei e da Constituição, e apelamos à comunidade internacional para que faça mais em benefício da estabilidade da Venezuela e do seu desenvolvimento económico e social”, disse o ministério chinês.

25 mortos

Esta segunda-feira foram actualizados os números de mortos de sábado, o dia da tentativa de entrada da ajuda humanitária enviada pelos EUA e Brasil para a Venezuela. Segundo anunciou o presidente da câmara de Santa Elena, na fronteira com o estado brasileiro de Roraima, Emilio González, no confronto entre os que tentavam fazer entrar a ajuda e os militares fiéis do regime, morreram 25 pessoas e não quatro. Na Colômbia, na zona de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, 285 pessoas ficaram feridas.

Finalmente, a Colômbia anunciou que o número de militares que se passaram para o campo de Guaidó, desertando das forças armadas bolivarianas, foi de 156. Dois sargentos da Guarda Nacional desertaram para o Brasil, fez saber o Exército deste país.