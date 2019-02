Turismo gerou 13,7 mil milhões de euros na região de Lisboa em 2017. Dez mil milhões na capital

O turismo gerou, directa e indirectamente, mais de 13,7 mil milhões de euros na região de Lisboa em 2017, mais cinco mil milhões que em 2015. Na capital, a actividade turística gerou, em 2017, mais de dez mil milhões de euros de riqueza, mais quatro mil milhões do que em 2015, e mais oito mil milhões do que em 2005, detalha o estudo "O impacto macroeconómico do Turismo na região de Lisboa", que a consultora Deloitte desenvolveu para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL) e que analisa a evolução da actividade turística na região entre 2015 e 2017.

Segundo os dados apresentados esta segunda-feira, em três anos, quase duplicou o peso do sector no Produto Interno Bruto (PIB) da Área Metropolitana de Lisboa, passando do 10,8%, em 2014, para 19,7% em 2017.

De acordo com os números avançados pela ATL, entre 2015 e 2017, foram gerados —directa ou indirectamente — pela actividade turística, aproximadamente 43 mil postos de trabalho na região. São mais 54 mil se se olhar para os números de 2005, quando foi feito o primeiro estudo. Parte destes novos empregos foram gerados pelas 1973 empresas de animação turística que foram registadas na região entre 2015 e 2017. Ainda de acordo com as contas da ATL, neste período, o sector passou a representar 14,3% dos postos de trabalho nos 18 municípios que integram associação, quando, em 2015, tinha um peso de 12,4% no total do emprego.

O estudo indica também que houve um "aumento generalizado" das receitas nas diferentes actividades que integram a actividade turística. O comércio foi o que mais cresceu: em 2017, e comparando com 2015, este sector registou mais 448 milhões de euros, a hotelaria e alojamento local mais 353 milhões de euros, a animação mais 264 milhões de euros, os transportes mais 243 milhões de euros, a restauração mais 236 milhões de euros e os congressos e reuniões mais 60 milhões de euros.

Alojamento local disparou

Estes níveis de crescimento, justifica a ATL, só foram possíveis com o aumento do número de hóspedes. Entre 2015 e 2017, foi registado um crescimento de 33% de hóspedes na Área Metropolitana de Lisboa, passando de 7,3 milhões de hóspedes para 9,7 milhões.

Nos dois anos analisados, segundo o Turismo de Lisboa, foram criados mais 1786 quartos de hotel e mais 21 mil quartos de alojamento local face a 2015.

O estudo dá ainda nota que a maioria dos turistas estrangeiros que visitaram a região é proveniente do Brasil, França, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Itália. Em média, gastaram 161,1 euros por dia e pernoitaram 2,3 noites na região de Lisboa.