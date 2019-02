Feira semanal de Braga perde dimensão após mudar de sítio, lamentam feirantes

Desde que as obras de transformação do Parque de Exposições de Braga no Altice Forum Braga se iniciaram, em Junho de 2017, os vendedores que, a cada terça-feira, afluem à feira semanal da cidade têm de montar as tendas num espaço junto ao sopé do monte do Picoto e nas margens da Estrada Nacional 101. E tal situação tem desencadeado manifestações de desagrado.

Nesse sentido, um grupo de feirantes deslocou-se, nesta segunda-feira, à reunião do executivo municipal para pedirem o regresso ao parque do Altice Forum Braga e para denunciarem a perda de dimensão da feira. “Estávamos para cima de 300 carros, mas já só vêm para aí uns 100 sem ser em dias de chuva. Muitos dos colegas já não voltam – já perderam dois verões, já perderam dois natais”, disse o porta-voz do grupo, Roberto Marinho. O feirante lamentou não só a redução do número de feirantes, como a perda de qualidade do próprio evento. “Tínhamos uma feira em recinto fechado com um cartãozinho para se poder entrar. Neste momento, temos a pior feira que há no distrito”, acrescentou.

A contestação do feirante, que lamentou as condições a que os feirantes são sujeitos, nos passeios contíguos à EN 101, encontrou eco no vereador Artur Feio: socialista classificou a feira de “terceiro-mundista” e considerou preocupante a redução do número de feirantes.

Câmara quer cortar EN 101 para melhorar feira

Apesar dos protestos dos feirantes, a maioria PSD/CDS-PP/PPM rejeita o regresso da feira semanal ao Altice Forum Braga. “O espaço deve ficar reservado para o apoio às actividades do Altice Forum Braga e, portanto, não deve ter nenhuma ocupação permanente que não aquelas que estão previstas”, justificou Ricardo Rio.

O autarca considerou ainda que o sopé do monte do Picoto é um local com “muito potencial” caso seja requalificado – o concurso para a obra foi alvo de uma impugnação judicial – e assumiu a vontade de cortar o troço da EN 101 entre as rotundas de São João da Ponte e do Estádio 1.º de Maio para dar mais espaço à feira semanal, construindo um novo acesso rodoviário pelo Picoto. “Iremos, mais a prazo do que no imediato, descontinuar aquela estrada. Far-se-á um contínuo entre o monte do Picoto e a zona da capela de São João da Ponte”, revelou.