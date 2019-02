Ourém vai construir passadiço até à praia fluvial do Agroal

O Passadiço do Agroal vai começar a ser construído e será uma "estrutura enquadrada ecológica e paisagisticamente", localizada na margem esquerda do rio Nabão, que fará a "ligação entre o Parque Natureza e a Praia Fluvial do Agroal", dois pilares do turismo de Natureza na zona, informa a Câmara de Ourém em comunicado.

Com 780 metros, a "estrutura em madeira", garante-se, não irá "alterar as condições ecológicas (solo, fauna, flora, etc.) do espaço", devendo ser "sobrelevada em praticamente toda a sua extensão".

O passadiço, aprovado por unanimidade pela autarquia no dia 18, terá um "percurso sinuoso integrado no espírito do lugar e enquadrado com toda a envolvente paisagística". Ao longo do caminho, haverá pontos de lazer e descanso, iluminação adaptada ou sinalética informativa sobre fauna e flora.

Quando estiver construído, espera-se que também cumpra outra meta ecológica: que incentive os visitantes da praia a deixarem o carro no estacionamento do Parque Natureza, já que terão tarefa facilitada para fazerem o caminho a pé pelo passadiço. Uma forma de "diminuir a utilização do espaço viário para estacionamento indevido", refere a autarquia. A praia está integrada na maior nascente do Nabão e, diz-se, é "muito apreciada pelas suas águas frias, com fama de serem termais". Na zona há parque de merendas, solário e anfiteatro ao ar livre.

No comunicado, a autarquia sublinha ainda a existência de dois percursos pedestres que passam pelo Agroal, sendo o passadiço "coincidente com ambas as rotas", o que também permitirá "valorizar e requalificar o local". Uma das premissas da construção do passadiço, promete a autarquia, passa pela "manutenção do maior número possível das espécies arbóreas existentes" na zona.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O projecto, estimado em 368 mil euros, será submetido a uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020), integrada nas “Rotas e Percursos no Médio Tejo”, o que "deverá possibilitar um financiamento de cerca de 200 mil euros".

Foto DR/CMO