Sporting desaproveita na Madeira derrota do Sp. Braga

O Sporting empatou a zero, frente ao Marítimo, na Madeira, e não aproveitou na totalidade a derrota do Sp. Braga na 23.ª jornada. Com o resultado desta segunda-feira, os “leões”, no quarto lugar, ficam a três pontos dos minhotos e a 11 do FC Porto. Os insulares, por sua vez, ultrapassam V. Setúbal, Tondela e Nacional, subindo ao 12.º lugar, dois pontos acima da zona de descida.

Nos Barreiros, o Sporting acabou por ter várias oportunidades de golo, sobretudo na segunda parte, mas faltou acerto na finalização. Destaque para as mexidas de Marcel Keizer, que mudou dois jogadores ao intervalo – trocou Borja e Gudelj (ambos amarelados) por Raphinha e Doumbia – e terminou a partida com Bruno Fernandes, Raphinha, Diaby, Luiz Phellype e Bas Dost em campo.

Já no final da partida, aos 90+3', Coates viu o segundo cartão amarelo, por empurrão a Charles sem a bola em jogo, enquanto Marcel Keizer também foi expulso pelo árbitro Tiago Martins antes do final do jogo.