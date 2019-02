Quando Dustin Johnson é impossível de bater

Como escreveu Cameron Morfit no site do PGA Tour, “há uma certa inevitabilidade quando Dustin Johnson tem todas as facetas do seu jogo-A, como foi o caso esta semana do WGC-Mexico Championship. Nesses casos, ele pode simplesmente ser impossível de bater.”

Somando 263 pancadas (64-67-66-66) no Club de Golf Chapultepec 21 abaixo do Par 71, Johnson deixou o vice-campeão, o norte-irlandês, Rory McIlroy (63-70-68-67), líder aos 18 buracos, a cinco de distância. E os terceiros – o ingleses Paul Casey e Ian Poulter e o tailandês Kiradech Aphibarnrat – ficaram 10 shots atrás.

“Sem hipóteses”, disse Rory. “Especialmente aqui. Os seus drives vão a 350 metros para o meio do fairway e depois mete a maioria dos putts para que olha.”

Tiger Woods, vencedor desta competição em sete ocasiões entre 1999 (primeira edição) e 2013, esteve desinspirado nos greens durante o fim-de-semana (no sábado chegou a ter um green a quatro putts), mas com o 10.º lugar obtém aqui o seu primeiro top-10 do ano em três torneios. Totalizou 276 (71-66-70-69), -8, tantas como os compatriotas David Lipsky e Keegan Bradley e o holandês Joost Luiten.

Foi a segunda vitória de Johnson no Mexico Championship (vencera em 2017) e a vigésima no PGA Tour, elevando para 12 o número de épocas seguidas no circuito americano com pelo menos uma vitória desde que se tornou profissional em 2008. Mas já tinha vencido neste mês uma prova do European Tour na Arábia Saudita.

Com esta vintena de títulos, Johnson torna-se elegível para Membro Vitalício do PGA TOUR assim que completar 15 temporadas completas. Está actualmente na 12.º.

É o 38º jogador a atingir 20 vitórias, igualando Greg Norman, Hale Irwin, Johnny Revolta e Doug Sanders.

"Estou definitivamente muito orgulhoso de mim mesmo por isso", disse Johnson. “É um grande feito. É difícil o suficiente conseguir uma vitória aqui, e ganhar todos os anos em que estou no TOUR é algo para que trabalho duro e quero fazer”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Johnson tem quatro vitórias com cinco pancadas de vantagem ou mais desde o início da temporada de 2017, duas vezes mais do que o segundos melhores neste capítulo, o australiano Marc Leishman e o japonês Hideki Matsuyama.

No ranking mundial, subiu de 3.º para 2.º, mantendo-se o inglês Justin Rose no topo da tabela. Brooks Koepka caiu de 2.º para 4.º e Justin Thomas ascende de 4.º para 3.º. McIlroy passou de 8.º para 6.º.

Veja mais em www.golftattoo.com