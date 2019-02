Abel Ferreira quer resposta no Dragão

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, disse esta segunda-feira que a equipa quer reagir às duas derrotas seguidas no campeonato já esta terça-feira, frente ao FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

A derrota caseira com o Belenenses, na sexta-feira, foi a segunda seguida na I Liga, depois do desaire em Alvalade com o Sporting (3-0), mas Abel Ferreira, apesar de reconhecer que a equipa "não está habituada a perder", frisou que "há altos e baixos no futebol".

"Queremos reagir, esta é uma competição a eliminar, a duas mãos, diante de um adversário que dispensa apresentações, nós estamos preparados para esta batalha e queremos muito lutar pela vaga que existe para a final, porque foi um dos objectivos que definimos", disse.

Em declarações à imprensa no fim-de-semana, António Salvador frisou que seria uma "frustração" ficar fora do pódio do campeonato, depois de o Braga já ter estado colado aos dois da frente, FC Porto e Benfica, e ter tido sete pontos de vantagem sobre o quarto classificado, posição ainda ocupada pelo Sporting.

"Não faço prognósticos, a minha varinha mágica é dia a dia, estamos todos alinhados com os nossos objectivos que estão bem definidos desde o primeiro dia. E vamos lutar por eles até ao fim. O campeonato encerra em Maio, estamos todos alinhados. Pressionado? Cada um tem a sua opinião, agora é a Taça de Portugal e não quero dispersar o foco", disse.

O técnico antevê "um jogo equilibrado e muito intenso", entre duas equipas que "vão em busca do mesmo objectivo. O plano de jogo está traçado. O clube tem história nesta competição e queremos honrá-la", advertiu.

Abel Ferreira convocou Raúl Silva, que falhou o jogo com o Belenenses devido a castigo. O Sp. Braga recorreu e o central está apto para o jogo do Dragão. Marcelo Goiano é baixa confirmada, tal como Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas, Fábio Martins e Pablo. Um possível substituto do “capitão” é Diogo Figueiras, mas o lateral não joga desde Agosto, por "opção técnica", segundo Abel Ferreira, que garantiu que Marafona será titular e desvalorizou algumas exibições menos conseguidas de Tiago Sá. "Acredito nos três guarda-redes que tenho. Jogará o Marafona, porque confiamos nele. No campeonato joga o Tiago Sá", declarou.