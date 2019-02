O Sporting continua a ter um problema com Petit

Se há treinador que costuma causar problemas ao Sporting é Petit, cujas equipas são sempre uma projecção daquilo que foi como jogador: agressivas e compactas do primeiro ao último minuto. E isso aconteceu mais uma vez nesta segunda-feira, no Funchal, onde os “leões” de Lisboa não foram além de um empate sem golos frente ao Marítimo. Esta era uma oportunidade de ouro para o Sporting recuperar três pontos em relação ao Sp. Braga na luta pelo terceiro lugar, mas acabou por recuperar apenas um, porque bateu de frente com um adversário liderado a partir da sua baliza por um guarda-redes em noite inspiradíssima e que garantiu aos maritimistas um importante ponto na luta pela manutenção.

Petit não tem uma carreira assim tão longa como treinador e nem costuma ficar muito tempo no mesmo sítio, mas tem conseguido empatar muito o Sporting. Já o tinha alcançado uma vez com o Boavista e duas vezes com o Tondela, e voltou a fazê-lo com o Marítimo, com um plano de jogo a pensar na contenção e a espreitar de vez em quando a baliza adversária. E conseguiu criar alguns problemas a Renan Ribeiro, mas não tantos quantos o Sporting criou a Charles.

Positivo/Negativo Positivo Charles O antigo guarda-redes do Vasco da Gama segurou tudo, remates de longe, remates à queima, toques em habilidade. E contribuiu para a expulsão de Coates e para que os últimos minutos da partida se esgotassem sem haver propriamente jogo.

Positivo Raphinha Deu vida ao ataque do Sporting quando entrou e esteve nas melhores jogadas dos “leões” na segunda parte. Doumbia também entrou bem. Negativo Ataques Um destaque negativo óbvio num jogo sem golos e dividido pelas duas equipas, mas por motivos diferentes. O Marítimo não teve grandes ambições ofensivas e não soube o que fazer nas duas vezes que criou perigo. Já o Sporting criou muitas oportunidades, mas não foi competente na finalização. Bruno Fernandes não pode resolver sempre.

A batalha entre o Sporting e Charles começou logo aos 5’, num remate de Bruno Fernandes de fora da área, e prosseguiu aos 23’, numa saída temerária quando Bas Dost se preparava para encostar. Pelo meio, uma aproximação perigosa do Marítimo, num livre bombeado para a área “leonina” em que Getterson se viu sozinho com a bola nos pés, mas atirou por cima. O marcador não funcionou nem num lado nem no outro e Marcel Keizer resolveu fazer duas substituições ao intervalo, com as entradas de Raphinha e Doumbia para os lugares de Borja e Gudelj, dois jogadores que já tinham amarelo.

A pressão “leonina” intensificou-se, mas nada disso incomodou Charles, que continuou a fechar a sua baliza. E quando não era Charles, era um dos seus colegas a dar o corpo aos remates, ou era a falta de pontaria e discernimento dos jogadores “leoninos”. No meio da avalanche sportinguista, os insulares conseguiram ter uma bola de golo, com Edgar Costa a receber na esquerda —Renan conseguiu desviar o remate, mas Getterson voltou a não ser competente na recarga.

Os minutos foram passando e o discernimento foi desaparecendo no Sporting, que ainda ficou com menos um jogador em campo — Coates foi expulso por ver o segundo amarelo num lance em que houve algum teatro de Charles e que também provocou a expulsão de Keizer, por contestar a decisão do árbitro.