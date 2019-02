Roma ganha Óscar para Melhor Filme de Língua Estrangeira

A longa-metragem Roma venceu o Óscar para Melhor Filme de Língua Estrangeira. Depois de receber o Óscar para Melhor Fotografia, esta foi a segunda estatueta da noite para o filme realizado por Alfonso Cuarón, a preto e branco, para a Netflix e que está também nomeado para a categoria de Melhor Filme.

O prémio foi entregue na madrugada desta segunda-feira durante a 91.ª cerimónia dos Óscares. O realizador Alfonso Cuarón recebeu a estatueta das mãos de Angela Bassett e Javier Bardem, a falar espanhol (o domínio da língua de Bassett resumiu-se a um "claro que si!").

Nesta categoria estavam ainda nomeados os filmes Capernaum (Nadine Labaki, Líbano); Guerra Fria (Pawel Pawlikowski, Polónia); Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões (Hirokazu Kore-eda, Japão); e Never Look Away (Florian Henckel von Donnersmarck, Alemanha).