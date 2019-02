A lista completa dos nomeados e vencedores dos Óscares 2019

Eis a lista completa dos nomeados e vencedores dos 91.º Óscares:



Melhor filme

Roma, de Alfonso Cuarón

Green Book – Um Guia para a Vida, de Peter Farrelly

A Favorita, de Yorgos Lanthimos

Assim Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer

Black Panther, de Ryan Coogler

BlacKkKlansman: O Infiltrado, de Spike Lee

Vice, Adam McKay

Melhor realizador

Alfonso Cuarón, por Roma

Spike Lee, por BlacKkKsman: O Infiltrado

Pavel Pawlikowski, por Cold War – Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, por A Favorita

Adam McKay, por Vice

Melhor actor

Christian Bale, por Vice

Bradley Cooper, por Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe, por À Porta da Eternidade

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, por Green Book – Um Guia para a Vida

Melhor actriz

Yalitza Aparicio, por Roma

Glenn Close, por A Mulher

Olivia Colman, por A Favorita

Lady Gaga, por Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, por Can You Ever Forgive Me?

Melhor actor secundário

Mahershala Ali, por Green Book – Um Guia para a Vida

Adam Driver, por BlacKkKsman: O Infiltrado

Sam Elliott, por Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, por Drive

Melhor actriz secundária

Amy Adams, por Vice

Marina de Tavira, por Roma

Regina King, por Se Esta Rua Falasse

Emma Stone, por A Favorita

Rachel Weisz, por A Favorita

Melhor filme de língua estrangeira

Cold War – Guerra Fria, de Pavel Pawlikowski

Cafarnaum, de Nadine Labaki

Nunca Deixes de Olhar, de Florian Henckel von Donnersmarck

Roma, de Alfonso Cuarón

Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Koreeda

Melhor Argumento Original

A Favorita

No Coração da Escuridão

Green Book – Um Guia para a Vida

Roma

Vice

Melhor Argumento Adaptado

A Balada de Buster Scruggs

BlacKkKlansman – O Infiltrado

Can You Ever Forgive Me?

Se Esta Rua Falasse

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor filme de animação

Ilha dos Cães, de Wes Anderson

The Incredibles 2: Os Super-Heróis, de Brad Bird

Mirai, de Mamoru Hosoda

Ralph vs. Internet, de Phil Johnston e Rich Moore

Homem-Aranha: No Universo Aranha, de Peter Ramsey, Rodney Rothman e Bob Persichetti

Melhor documentário

Free Solo, de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, de RaMell Ross

Minding the Gap, de Bing Liu

Of Fathers and Sons, de Talal Derki

RBG, de Betsy West e Julie Cohen

Melhor curta-metragem

Detainment, de Vincent Lambe

Fauve, de Jeremy Comte

Marguerite, de Marianne Farley

Mother, de Rodrigo Sorogoyen

Skin, de Guy Nattiv

Melhor curta-metragem de animação

Animal Behaviour, de Alison Snowden e David Fine

Bao, de Domee Shi

Late Afternoon, de Louise Bagnall

One Small Step, de Andrew Chesworth e Bobby Pontillas

Weekends, de Trevor Jimenez

Melhor curta-metragem documental

Black Sheep, de Ed Perkins

End Game, de Rob Epstein e Jeffrey Friedman

Lifeboat, de Skye Fiztgerald

A Night at the Garden, de Marshall Curry

Period. End of Sentence., de Rayka Zehtabchi

Melhor fotografia

Cold War – Guerra Fria

A Favorita

Nunca Deixes de Olhar

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor caracterização

Maria, Rainha dos Escoceses

Border

Vice

Melhor guarda-roupa

Black Panther

The Ballad of Buster Scruggs

A Favorita

Mary Poppins Regressa

Maria, Rainha dos Escoceses

Melhor montagem

BlacKkKsman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – Um Guia para a Vida

Vice

Melhor canção original

All the stars, de Kendrick Lamar e SZA (Black Panther)

I'll fight, de Dianne Warren e Jennifer Hudson (RBG)

The place where lost things go, de March Shaiman e Scott Wittman (O Regresso de Mary Poppins)

Shallow, de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt e Benjamin Rice (Assim Nasce Uma Estrela)

When a cowboy trades his spurs for wings, de David Rawlings e Gillian Welsh (The Ballad of Buster Scruggs)



Melhor banda-sonora original

Black Panther

BlacKkKlansman – O Infiltrado

Se Esta Rua Falasse

Ilha dos Cães

O Regresso de Mary Poppins

Melhor mistura de som

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor montagem de som

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Um Lugar Silencioso

Roma

Melhores efeitos visuais

Vingadores: Guerra do Infinito

Christopher Robin

O Primeiro Homem na Lua

Ready Player One: Jogador 1

Han Solo: Uma História de Star Wars

Melhor cenografia

Black Panther

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins