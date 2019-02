Olivia Colman recebe o Óscar para Melhor Actriz, o primeiro para A Favorita

A actriz britânica Olivia Colman foi a vencedora na categoria de Melhor Actriz dos Óscares, pelo papel de Rainha Ana em A Favorita — foi a primeira estatueta dourada da noite para o filme de Yorgos Lanthimos, que estava nomeado para dez categorias. A escolha da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood foi anunciada na madrugada desta segunda-feira, na 91.ª cerimónia de entrega das estatuetas douradas.

“É bastante stressante, um Óscar”, começou por dizer Colman num discurso de agradecimento bem-humorado. “Estar nesta categoria com estas mulheres extraordinárias... Glenn Close, não era assim que eu queria que isto fosse”, brincou a actriz, que já ganhara o BAFTA pelo seu papel no filme do grego Lanthimos, mas filmado em Inglaterra.

Nesta categoria estavam ainda nomeadas Glenn Close (A Mulher), Yalitza Aparicio (Roma), Lady Gaga (Assim Nasce uma Estrela) e Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

No ano passado, a vencedora desta categoria tinha sido a favorita Frances McDormand, pela sua interpretação em Três Cartazes à Beira da Estrada. Antes, McDormand já tinha ganhado um Óscar de Melhor Actriz com Fargo, em 1997. Em 2017, a vencedora fora Emma Stone, que valeu a La La Land: Melodia de Amor o sexto — e último, apesar do erro na entrega — Óscar da noite.