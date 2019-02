O Óscar de Melhor Filme pertence a Green Book: Um Guia para a Vida

Green Book: Um Guia para a Vida, realizado por Peter Farrelly, ganhou a estatueta dourada para Melhor Filme na 91.ª edição dos Óscares, na madrugada de domingo para segunda-feira. Nomeado para cinco categorias, o filme ganhou ainda o Óscar de Melhor Actor Secundário (Mahershala Ali) e o Óscar de Melhor Argumento Original.

O filme, que acompanha a jornada do pianista negro Don Shirley (Mahershala Ali, Melhor Actor Secundário da noite) no início dos anos 1960 e do seu motorista Tony Vallelonga (interpretado por Viggo Mortensen), foi escolhido como Melhor Filme, apesar das dez nomeações de Roma e das dez nomeações de A Favorita.

Ao todo, eram oito os nomeados nesta categoria: além de Green Book, baseado numa história verídica, estavam nomeados Roma (de Alfonso Cuarón), A Favorita (de Yorgos Lanthimos), Bohemian Rhapsody (Bryan Singer), Black Panther (Ryan Coogler), BlacKkKlansman: O Infiltrado (Spike Lee), Assim Nasce Uma Estrela (Bradley Cooper) e Vice (Adam McKay).

No ano passado, o vencedor foi o filme A Forma da Água, realizado por Guillermo del Toro, que levou ainda outras três estatuetas (a de Melhor Realizador, Melhor Banda Sonora e Melhor Cenografia). Em 2017, o vencedor foi Moonlight — mas antes, houve um “erro histórico”: o envelope errado foi parar ao palco e La La Land: Melodia de Amor foi momentaneamente considerado o melhor filme da noite.