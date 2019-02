O Melhor Argumento Original é o de Green Book - Um Guia Para a Vida, o Adaptado é de BlacKkKlansman - O Infiltrado

Brian Currie, Nick Vallelonga e Peter Farrelly ganharam o Óscar de Melhor Argumento Original pelo trabalho em Green Book - Um Guia Para a Vida, realizado por Farrelly. Já o de Melhor Argumento Adaptado foi para Spike Lee, Kevin Willmott, Charlie Wachtel e David Rabinowitz, por BlacKkKlansman - O Infiltrado, do primeiro. É o primeiro Óscar dito "normal" para Lee, que já tinha ganho um Óscar honorário e já tinha sido nomeado em 1990 por Do The Right Thing (Não Dês Bronca) e foi este ano nomeado pela primeira vez como Melhor Realizador. É oficial: Spike Lee e metade dos Irmãos Farrelly, os criadores de Doidos por Mary, têm Óscares.

Green Book - Um Guia Para a Vida conta a história de Tony Vallelonga, ou Tony Lip, o homem que fez de Carmine Lupertazzi em Os Sopranos, a guiar Don Shirley, ou Dr. Shirley, o pianista negro cuja interpretação já valeu o Óscar de Melhor Actor Secundário a Mahershala Ali, pelo Sul dos Estados Unidos, numa história sobre o racismo longínquo do passado dos anos 1960, centrado numa personagem branca racista que ultrapassa os seus preconceitos quando confrontada com um homem negro excepcional. Já BlacKkKlansman - O Infiltrado baseia-se em Black Klansman, o livro de memórias de Ron Stallworth, um polícia negro do Colorado que, nos anos 1970, se infiltrou no Ku Klux Klan.

No ano passado, os vencedores foram para Jordan Peele, por Foge, do próprio, e James Ivory, por Chama-me pelo Teu Nome, de Luca Guadagnino.