Mahershala Ali vence Óscar de Melhor Actor Secundário

Mahershala Ali ganhou o Óscar de Melhor Actor Secundário pelo papel em Green Book - Um Guia Para a Vida, de Peter Farrelly. Foi o primeiro Óscar da noite para o filme. O prémio foi entregue por Daniel Craig e Charlize Theron.

Ali, que foi nomeado e ganhou nesta mesma categoria em 2017, por causa de Moonlight, nunca tinha tido um papel tão grande no cinema como o que lhe deram desta vez, para fazer do pianista Don Shirley. E mesmo assim continua a ser considerado actor secundário (talvez tenha que ver com a insistência de Hollywood em centrar filmes sobre racismo no passado nas personagens brancas). O actor da terceira temporada de True Detective ganhou então mais uma estatueta, tornando-se, depois de Denzel Washington, o segundo actor negro a ganhar duas estatuetas nos Óscares.

Estavam também nomeados Adam Driver, por BlacKkKlansman: O Infiltrado​, de Spike Lee, ​Sam Elliott, por Assim Nasce uma Estrela, de Bradley Cooper, Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller, que não se estreou em Portugal e Sam Rockwell, por Vice, que tinha ganho no ano passado, por Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh.