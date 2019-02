Trabalhadores que fazem roupa para marcas australianas não conseguem sair da pobreza

Empresas de moda australianas usam um “sistema de exploração entrincheirada” que acorrenta milhões de trabalhadores do Bangladeche e do Vietname à pobreza, denunciam activistas.

Um em cada dez trabalhadores do sector de vestuário no Bangladeche e mais de dois terços no Vietname não consegue fazer face às despesas devido a salários tão baixos quanto 34 cêntimos/hora, revela um estudo da Oxfam Austrália feito a partir de entrevistas a 470 trabalhadores dos dois países, entre Abril e Julho de 2018.

“Se, em breve, não virmos mudanças, continuaremos a ver uma indústria da moda que alimenta e perpetua um sistema de pobreza”, declara Joy Kyriacou, advogado da Oxfam Austrália. “Continuaremos a ver mulheres que estão a ficar sem comida e pulam refeições todos os meses, mulheres que não podem morar com os seus filhos porque não podem ter filhos”, continua.

Kyriacou refere que embora marcas como a Cotton On, Target e Kmart assumiram compromissos para pagar um salário digno, esse progresso continua a ser lento, uma vez que um salário digno significa ter dinheiro suficiente para cobrir as necessidades básicas e isso não está a ser cimprido.

Um porta-voz da Kmart e da Target, ambos pertencentes ao conglomerado Wesfarmers, informou que as empresas estão a colaborar com os fornecedores, trabalhadores e governos nacionais para resolver este problema, mas não deu detalhes. A Cotton On não prestou declarações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início do ano, a Austrália tornou-se apenas no segundo país do mundo a adoptar uma lei antiesclavagista, exigindo que as grandes empresas com facturamento superior a 100 milhões de dólares relatem os riscos da escravatura moderna nas suas cadeias de fornecimento. Agora, o estudo da Oxfam vem mostrar que, apesar das firmas australianas “se comprometerem em melhorar os direitos dos trabalhadores”, também pressionam os fabricantes a reduzir os salários, usando práticas como a negociação de preços.

Tania, uma mãe solteira de 21 anos do Bangladeche, disse à Oxfam que trabalhava até 12 horas por dia por um salário mensal de 148 euros, e que só podia ver a sua filha, que mora com seus pais numa aldeia, duas vezes por ano.

Babul Akter, presidente da Federação de Trabalhadores Industriais e de Vestuário do Bangladeche, um dos principais sindicatos do sector, pediu ao Governo que garanta tratamento decente para os trabalhadores. “Há muita concorrência interna entre as fábricas de Bangladeche e os compradores australianos ou outros usam isso para seu benefício e, como resultado, impõem aos proprietários das fábricas preços baixos que, por sua vez, afectam os trabalhadores”, explica.