Tons rosa, silhuetas definidas e brilhos metálicos marcam os Óscares

Se em 2018 os tons claros, em especial o branco, foram os favoritos das estrelas de Hollywood para a noite dos Óscares, este ano a passadeira ficou marcada pelos tons cor-de-rosa, vestidos metalizados e silhuetas bem definidas que actrizes e actores escolheram mostrar à chegada do Dolby Theatre, em Los Angeles, para a maior noite de cinema do ano.

Gemma Chan, Kacey Musgraves e Helen Mirren são apenas alguns exemplos de artistas que elegeram o cor-de-rosa para sobressair na noite dourada. Esta tendência foi partilhada por muitos, incluindo o Aquaman Jason Momoa, que vestiu um smoking cor-de-rosa com uma faixa preta lateral desenhado por Karl Lagerfeld, que morreu na semana passada, aos 85 anos. Momoa e a mulher Lisa Bonet, que combinaram visuais, revelaram à ABC serem grandes fãs do trabalho de Lagerfeld, a quem prestaram homenagem.

Foto

Em destaque estiveram também os brilhos metálicos. Jennifer Lewis e Jennifer Lopez foram dois exemplos desta tendência.

Foto

Vincar a silhueta, porém, parece ter sido a tendência mais generalizada na passadeira vermelha desta edição dos Óscares.

Foto

Um dos visuais mais exuberantes pertenceu ao actor e cantor Billy Porter, que não passou despercebido com um "vestido fraque" em veludo preto da autoria do estilista Christian Siriano.

Foto

Glenn Close, de 71 anos, nomeada para o prémio de melhor actriz pelo seu papel como Joan, no filme A Mulher, marcou pela diferença e vestiu-se à imagem da estatueta dourada, com um vestido​ Wes Gordon da Carolina Herrera. Segundo a explicação da actriz ao canal E! Entertainment, o vestido pesava 19 quilos e era feito com quatro milhões de contas.

Foto

Na fotogaleria, em cima, mostramos alguns dos destaques da noite.