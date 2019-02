Dupla Marques'Almeida apresenta nova coleção de moda em ginásio parisiense

A dupla Marques'Almeida escolheu o ginásio do Colégio Jesuíta Saint Louis de Gonzague, onde estudou uma das suas modelos fetiche, para apresentar a sua nova colecção que voltar a integrar o calendário oficial da Semana da Moda de Paris.

A dupla Marta Marques e Paulo Almeida, sediada em Londres, forma a marca Marques'Almeida, que está de regresso a Paris na terça-feira para a sua segunda participação no calendário oficial da Semana da Moda na capital francesa, onde vai apresentar a colecção Outono/Inverno 2019/2020.

A marca é a única representação portuguesa a integrar o calendário oficial da organização ao lado de nomes como Dior, Saint Laurent ou Kenzo.

O local escolhido para o desfile dos criadores nacionais é no coração do 16.º bairro de Paris, no ginásio do Colégio Jesuíta Saint Louis de Gonzague.

Segundo comunicado de imprensa enviado às redacções, a dupla Marques'Almeida justifica esta escolha por ter sido a escola da sua modelo Laurença D'Orey. Desde o início, a marca reuniu à sua volta várias raparigas a que chama "M'A girls", algumas modelos, outras com diferentes ocupações que servem como “embaixadoras” e participam com frequência nos desfiles.

“Desfilar para a Marques'Almeida no meu antigo ginásio de liceu é algo muito especial e é como se fosse um círculo completo de empoderamento”, afirmou a modelo Laurença D'Orey.

Segundo a dupla nacional, este desfile será “a continuação de uma interpretação instintiva de Portugal através dos olhos de uma marca criada e que se move entre Londres e uma comunidade europeia de raparigas”, pode ainda ler-se no comunicado de imprensa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As criações de Marques'Almeida têm gerado interesse por parte de celebridades internacionais como Beyoncé, Rihanna, FKA Twigs e Solange, que vestem a marca tanto para eventos como para publicações nas redes sociais.

Esta presença em Paris conta com o apoio do Portugal Fashion, um projecto da responsabilidade da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, desenvolvido em parceria com a ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O evento é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.