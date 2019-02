Menino de três anos encontrado sem vida em tanque de rega em Barcelos

Uma criança de três anos, que estava dada como desaparecida desde a tarde deste domingo, foi encontrada morta por volta das 18h num tanque de rega em São Pedro de Alvito, confirmou ao PÚBLICO fonte do destacamento territorial da GNR de Barcelos. "O INEM foi para o local com psicólogos", acrescentou a fonte.

O alerta para o desaparecimento da criança tinha sido recebido pelas 15h30. Após receberem o alerta do desaparecimento, as autoridades iniciaram as buscas que culminaram com a descoberta do corpo da criança.

As autoridades não confirmam neste momento qual terá sido a causa da morte, mas tudo indica que terá sido por afogamento.