Condutor que atropelou intencionalmente seis pessoas ia com taxa de álcool de 2,2

A Polícia Judiciária, que está a investigar o atropelamento de seis pessoas com um veículo ligeiro em Rebordosa, em Paredes, - duas das quais acabaram por morrer - acredita que aquele acto foi intencional. O condutor, um emigrante de 45 anos que vive em Inglaterra, estaria com uma taxa de álcool no sangue de 2,2 g/l. Depois de uma discussão, que terminou em tom de ameaça, atropelou seis pessoas e danificou seis carros. Seguia com o filho de 12 anos ao lado.

O suspeito, que se encontra detido desde sábado à tarde, está indiciado por dois crimes de homicídio consumado, três de homicídio tentados, seis crimes de dano em veículo e um de condução perigosa.

Um dos homens feridos morreu por volta da 1h deste domingo e a segunda vítima faleceu após uma operação ao cérebro que se prolongou por quatro horas. Fonte da Câmara Municipal de Paredes confirmou à agência Lusa a morte dos dois feridos.

Tudo se passou a meio da tarde de sábado durante uma festa nas instalações do Moto Clube de Rebordosa, que reuniu cerca de 300 pessoas, entre sócios, amigos e convidados. Após uma discussão que envolveu o condutor, este terá dito que ia buscar o carro e "iam ver".

Dirigiu-se então contra pessoas que participavam na festa, mas estavam na rua (e não nas instalações do moto clube, que fica numa antiga escola), e a outras, como um ciclista, que apenas passavam no local àquela hora. No final do trajecto, entrou por uma rua em contramão, abalroou seis viaturas até imobilizar o seu veículo.

Esta segunda-feira, o suspeito, que tinha vindo passar o fim-de-semana com a mulher e os dois filhos a Portugal, será sujeito ao primeiro interrogatório judicial. Um juiz de instrução decidirá as medidas de coacção a que ficará sujeito, enquanto aguardar pelo desfecho da investigação.

No sábado, fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contactada pelo PÚBLICO informou que um homem de 36 anos ficou ferido com muita gravidade, tendo sofrido um traumatismo cranioencefálico. Esta vítima entrou em paragem cardiorrespiratória no local, mas uma equipa médica conseguiu reverter a situação e o homem acabou por ser transferido para o Hospital de S. João, no Porto. Um outro homem de 30 anos, ferido com gravidade, sofreu dois traumatismos, um cranioencefálico e outro torácico, tendo sido encaminhado para o Hospital de Santo António, no Porto. Ambos acabaram por morrer.

O INEM adiantou no sábado que outras três pessoas do sexo masculino com idades entre os 31 e os 39 anos, com traumatismos vários, foram transportadas para o Hospital de Penafiel, para onde foi encaminhado uma outro homem de 30 anos com ferimentos ligeiros.

O PÚBLICO tentou contactar, sem sucesso, a direcção do Moto Clube de Rebordosa, que na sua página de Facebook colocou uma nota de pesar a lamenta a morte "dos seus amigos Pedro Leal e José Nogueira".

