“Também se serve o país na oposição”, defende Rui Rio

Rui Rio levou, este domingo, à JSD de Coimbra uma mensagem muito clara, que disse ser “a mais importante de todas” na acção política: “Também se serve o país na oposição”. E proclamou que o PSD, enquanto ele for presidente, está “disponível para fazer reformas estruturais com os outros”, em “anos normais”, que não o ano eleitoral de 2019. “É para isso que serve a oposição”, afirmou, sublinhando e repetindo que “os partidos não são frentes eleitorais”.

O presidente do PSD falava na sessão de encerramento da Academia Calvão da Silva, uma iniciativa da JSD de Coimbra que nos últimos três dias levou à cidade ex-líderes do partido como Aníbal Cavaco Silva, Luís Marques Mendes, Pedro Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite, numa homenagem ao dirigente social-democrata e professor de Direito que faleceu há quase um ano.

Na sua intervenção de mais de meia hora, Rui Rio expôs, de forma pedagógica, aquilo que é o seu principal objectivo: fazer “uma reforma do regime”, através de uma revisão constitucional que mexa sobretudo em três pontos: o sistema político, a justiça e a comunicação social. Serão estes os “poderes fácticos” que acusou de terem “cada vez mais poder”, de “estarem mais amarrados uns aos outros” e que levam a uma “degradação contínua da democracia”.

“Se não mudarmos nada, continuamos a governar em função da manchete de amanhã. Se não fizermos nada, vai evoluir para uma coisa muito má, cada vez com menos democracia e mais poderes fácticos”, afirmou. Porque, justificou, “as corporações não podem impor-se ao interesse colectivo”.

Antes, Rui Rio já tinha defendido que é preciso “um poder político forte”, dizendo que a degradação do actual regime – “que já tem mais anos que o Estado Novo” – se vê precisamente pelo facto de o poder político não conseguir ter autoridade para fazer reformas. “Ter um poder político forte não é uma ditadura, mas o poder político tem que ter autoridade democrática” para “não fraquejar perante os interesses corporativos”, afirmou.

Mais uma vez, Rio não disse em que sentido quer fazer a reforma da comunicação social e das redes sociais, nem explicou publicamente o que pretende da reforma da justiça – embora antes Paulo Mota Pinto, presidente da Mesa do Congresso, tenha sustentado que “o problema da governação da justiça não tem nada que ver com a independência do acto de julgar”. Mas avançou alguma coisas sobre a reforma do sistema político que preconiza.

Neste domínio, Rio propõe uma alteração de fundo do modelo de financiamento dos partidos (embora não tenha dito em que sentido), considerando que esse é “um ponto fulcral” a mudar, mas também do sistema eleitoral e do recrutamento e formação do próprio pessoal político. E anunciou que, já a partir de 1 de Março, “vai acabar a corrida ao pagamento de quotas por atacado cada vez que há eleições internas”, e isso graças aos regulamentos já aprovados e a uma mudança do sistema informático do partido.