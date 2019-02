Os azulejos e a cor valeram um prémio aos novos escritórios do OLX em Lisboa

Foram estes 4500 metros quadrados que garantiram ao atelier Pedra Silva Arquitectos o Internacional Property Awards 2018 – Best Office Interior, Portugal. No terceiro piso do Atrium Saldanha, em Lisboa, o escritório do OLX Group foi projectado de forma a albergar uma equipa de 300 pessoas, mas o número pode estender-se até às 500. Para Luís Pedra Silva, responsável pelo projecto (iniciado em 2017 e terminado em 2018), “a arquitectura nasce principalmente de um ponto de vista funcional, de conseguir encontrar soluções espaciais para as pessoas que lá trabalham”.

Foi com isto em mente que Luís projectou os escritórios do OLX: enquadrar o espírito e as “necessidades da própria equipa”, conta ao P3. A grande fachada em vidro do edifício permite a entrada de luz natural, a qual ilumina o local de trabalho da equipa. Os espaços incluem zonas de trabalho, salas de reuniões, cabines individuais e ainda lounges para um maior conforto dos funcionários, adequando-se às diferentes necessidades da equipa. “Quando se vai trabalhar para um escritório não se trabalha só num determinado sítio. Pode-se estar a fazer um trabalho de equipa num determinado local do escritório, a trabalhar sozinho num open space, a ter necessidades de concentração e mudar-se para um escritório individual onde não há ruído de mais ninguém, e estar ali uma manhã ou uma tarde sossegado.”

O carácter internacional do grupo OLX foi outro factor a influenciar o projecto. Para o distinguir num panorama global, Luís decidiu optar por um escritório representativo da cidade que o alberga — como se pode ver nas fotografias assinadas pelo estúdio do mal o menos. Apoiou-se no uso de azulejos tradicionais portugueses, capazes de “gerar superfícies dinâmicas”, e ainda num forte uso da cor, cujo espectro varia de área para área do escritório. Não tentou “replicar Lisboa", mas sim "ir buscar algumas ligações através da materialidade”. O uso de cores foi ainda importante para reduzir a monotonia e ajudar a “caracterizar espaços diferentes dentro do próprio escritório”. A madeira de carvalho está também presente ao longo da construção, o que garante ao escritório um maior conforto.