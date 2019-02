Difícil de entender

Uma suposta sobrevalorização de serviços prestados está na origem do actual diferendo entre a ADSE e alguns prestadores de serviços médicos privados. A ADSE exige a devolução de 38 milhões de euros que teriam sido cobrados erradamente. Não consigo francamente perceber como se pode chegar a uma situação destas nos tempos que correm. Então os serviços prestados, consultas, exames, cirurgias, não estão devidamente classificados e quantificado o custo a suportar pela ADSE?

E os serviços administrativos da ADSE não verificam, uma a uma as facturas, confrontando-as com os valores estipulados? Simplificando a questão, os privados pediam o que lhes vinha à cabeça e a ADSE pagava o que lhe era pedido. Sim, porque para acumular 38 milhões de euros, muitas devem ser as discrepâncias. Isto é trabalho de amadores e ruins! Qualquer sistemazito de controlo de gestão resolve o problema de uma penada! A não ser que alguém não o queira resolver….

Helder Pancadas, Sobreda

Que caminho Igreja?

Que paradoxo este o que a Igreja Católica vive no seu dia-a-dia. Prega uma coisa, faz outra. Evangeliza um homem, não o pratica. Não quero de todo abordar este assunto vigorante da actualidade da Igreja. Escrevo porque me intriga esta hipocrisia que se vive na Igreja.

Que organização é esta que evangeliza a liberdade e depois não tem a capacidade de dar aos seus sacerdotes a opção de escolher como querem viver a sua sexualidade. Que liberdade é esta que prega um homem ousado e inconformado com a realidade que vive e depois transforma os seus fiéis em meros espectadores e passivos na acção da Igreja. Que liberdade é esta que Jesus prega e que tem como participação uns agentes acomodados e estagnados na sua fé. Que liberdade é esta que tem como resposta o não questionar e duvidar? Que igreja é esta que quer reinar na ignorância?

Paulo Vigário, Estarreja

JMT: o senhor é de direita ou é de esquerda?

Li a crónica de João M. Tavares (JMT) publicada, aqui, no PÚBLICO (dia 19), intitulada “Olha, o Rangel também não é de direita”. No essencial da crónica, o que ressalta é que JMT critica e censura o facto de Rangel não se assumir um homem de direita, acrescentando JMT que “o complexo salazarista ainda paira na direita-que-não-o-é”. Depois JMT, com uma narrativa extraordinária afirmou, a dado passo, numa lapalissada, “que ser de direita ou de esquerda pode variar consoante a época e o lugar”. Ou seja, JMT pensa a política de forma mutante e camaleónica. Política instantânea e à la carte. Varia-se conforme as circunstâncias. Assim se um governo actua muito à direita entra em cena a esquerda; se governa muito à esquerda entra em cena a direita. A terminar a crónica afirma: “Quando me declaro de direita estou apenas a resumir numa palavra estas convicções: que a liberdade no Portugal de hoje, deve ser favorecida face à igualdade e que o peso da sociedade civil precisa crescer face ao peso do Estado”. Ou seja, venha, grosso modo, um governo de direita. Afinal, o sr. é, convictamente, de direita ou de esquerda? Ainda o veremos como militante de um partido?

António Cândido Miguéis, Vila Real