As promessas do Papa para travar os abusos sexuais dentro da Igreja

A Igreja Católica "fará tudo o que for necessário para entregar à Justiça" todos os que abusaram sexualmente de menores ou adultos vulneráveis, garantiu este domingo o Papa Francisco, no discurso de encerramento da cimeira que, durante quatro dias, reuniu em Roma os líderes da Igreja Católica do mundo inteiro para discutir medidas capazes de travar os abusos sexuais no seio da instituição.

"A Igreja não procurará jamais dissimular ou subestimar qualquer um desses casos", prometeu, sobre um crime que "deforma o rosto da Igreja, minando a sua credibilidade".

Sintetizando em oito pontos as indicações que a Igreja deverá seguir, Francisco garantiu ainda que a Igreja "questionar-se-á como proteger as crianças; como evitar tais calamidades, como tratar e reintegrar as vítimas; como reforçar a formação nos seminários". Em suma, "procurar-se-á transformar os erros cometidos em oportunidades para erradicar este flagelo não só do corpo da Igreja como também do seio da sociedade".

Um dos primeiros propósitos saídos da cimeira será o da criação de normas vinculativas capazes de unir os bispos dos diferentes países onde a Igreja tem presença numa acção consentânea e uniforme de prevenção, combate e sancionamento dos abusos que vierem a ser detectados.

"Nenhum abuso jamais deve ser encoberto (como era habitual no passado) e subestimado, pois a cobertura dos abusos favorece a propagação do mal e eleva o nível do escândalo", insistiu o Papa, apelando à criação de "um novo enquadramento eficaz de prevenção em todas as instituições e ambientes das actividades eclesiais".

Pornografia e turismo sexual

O Papa falou ainda das ameaças que se propagam no mundo digital, encorajando "os países e as autoridades a aplicarem todas as medidas necessárias para limitar os websites que ameaçam a dignidade do homem, da mulher e, em particular, dos menores".

"É absolutamente necessário opor-se com a máxima decisão a tais abomínios, vigiar e lutar para que o desenvolvimento dos pequeninos não seja perturbado nem abalado por um acesso descontrolado à pornografia", sublinhou, defendendo uma revisão das normas aprovadas, em 2010, pelo Papa Bento XVI. Nestas, definia-se como "delito grave" a aquisição, detenção ou divulgação por um membro do clero de imagens pornográficas com menores de 14 anos. "Agora achamos que devemos elevar este limite de idade para ampliar a tutela dos menores e insistir na gravidade destes factos", preconizou.

O turismo sexual foi outro dos pontos abordados no discurso de Bergoglio que defendeu que, para o combater, "é necessária a repressão judicial, mas também apoio a projectos para a reinserção das vítimas desse fenómeno criminoso.

"As comunidades eclesiais são chamadas a reforçar o cuidado pastoral das pessoas exploradas pelo turismo sexual", enunciou, para pedir às autoridades governamentais que dêem prioridade e ajam urgentemente para combater o tráfico e a exploração económica das crianças".

É "importante coordenar os esforços a todos os níveis da sociedade e colaborar estreitamente também com as organizações internacionais para realizar um quadro jurídico que proteja as crianças da exploração sexual no turismo e permita perseguir legalmente os criminosos", concluiu Francisco.