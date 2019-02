Guaidó pede que comunidade internacional "considere todas as opções" na Venezuela

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, propôs que a "comunidade internacional" considere “todas as opções” para afastar o Presidente Nicolás Maduro do poder depois de, no sábado, tropas leais a Maduro terem impedido com violência a caravana de ajuda humanitária internacional de entrar da Venezuela, matando quatro cidadãos.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que os EUA estavam prontos a “agir”. E o Brasil já veio pedir à comunidade internacional para “libertar” a Venezuela.

Por outro lado, a alta representante para a Política Externa da União Europeia, Federica Mogherini, emitiu um comunicado em que “reitera a rejeição firme e condenação da violência e quaisquer iniciativas que possam desestabilizar ainda mais a região”.

“As origens da crise na Venezuela são políticas e institucionais, e por isso a solução só pode ser política”, disse ainda Mogherini.

No sábado, camiões carregados com alimentos e medicamentos dos Estados Unidos voltaram para os armazéns da Colômbia, depois de os apoiantes da oposição a Maduro não terem conseguido quebrar as linhas de militares e milícias fiéis ao regime de Caracas, que dispersaram a população envolvida na operação ou que se manifestava com recurso a gás lacrimogéneo e balas de borracha.

Quatro pessoas morreram (na fronteira com o Brasil) e dezenas ficaram feridos na sequência dos confrontos. Testemunhas afirmam que homens encapuzados vestidos à civil dispararam balas reais contra os manifestantes.

“Os acontecimentos de [sábado] forçaram-me a tomar uma decisão: propor formalmente, à comunidade internacional, que devemos ter todas as opções abertas para assegurar a liberdade do nosso país”, afirmou Guaidó no Twitter.

Os Estados Unidos são o principal apoiante internacional de Guaidó, que invocou a Constituição venezuelana para assumir a presidência interina do país sul-americano em Janeiro. Actualmente, é reconhecido pela maioria das nações ocidentais como o líder legítimo da Venezuela.

O Presidente Donald Trump afirmou, no passado, que a intervenção militar na Venezuela era “uma opção”, apesar de Guaidó não ter feito menção a isso no discurso. O líder da oposição tinha a esperança de que os soldados venezuelanos não estivessem dispostos a aceitar as ordens de dispersar a ajuda tão necessitada no país, onde um grande número dos 30 milhões de habitantes sofrem de malnutrição e onde há falta de medicamentos para tratar doenças curáveis.

Mas, enquanto cerca de 60 membros das forças de segurança desertaram no sábado, de acordo com as autoridades colombianas, a linha da Guarda Nacional na fronteira manteve-se firme, disparando gás lacrimogéneo contra manifestantes e camiões que o regime diz ser o início de uma intervenção americana.

Na fronteira em Ureña, dois camiões com ajuda foram incendiados. Nuvens espessas de fumo eram visíveis enquanto a multidão tentava salvar caixas de comida e medicamentos.

Foto Tropas fiéis a Maduro impediram que ajuda humanitária entrasse na Venezuela Joédson Alves / LUSA

Guaidó afirmou que continua a exigir que Maduro deixe entrar o auxílio no país e que procura outros percursos. Revelou, ainda, que vai participar numa reunião em Bogotá, na segunda-feira, com o vice-presidente norte-americano Mike Pence, na qual serão decididas novas linhas de acção para aumentar a pressão sobre Maduro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Hoje [sábado], o mundo viu em minutos, em horas, a pior cara da ditadura Venezuela”, afirmou o líder da oposição numa conferência de imprensa, ao lado do Presidente colombiano Ivan Duque.

Enfurecido com o apoio de Duque a Guaidó, Maduro rompeu relações diplomáticas com Bogotá e deu 24 horas aos diplomatas colombianos para deixar a a Venezuela.

Maduro nega que a Venezuela necessite de auxílio internacional (que está, porém, a receber ajuda de outras formas, nota a revista norte-americana Atlantic) e acusa Guaidó de ser um “fantoche” do Presidente norte-americano. Na segunda-feira, Washington avisou que novas sanções poderiam ser impostas, caso Maduro bloqueasse os camiões com alimentos e medicamentos, o que se veio a verificar.