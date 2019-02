União Europeia aberta à possibilidade de adiar o "Brexit" até 2021

Altos funcionários da União Europeia já estão a discutir a possibilidade de a saída do Reino Unido da União Europeia ("Brexit") ser adiada até 2021, caso o Parlamento britânico continue a rejeitar o acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May, disseram fontes diplomáticas ao jornal The Guardian.

A notícia foi publicada neste domingo, pouco depois de May ter anunciado que o acordo de saída será votado novamente no parlamento britânico até 12 de Março, escassos 16 dias antes da data prevista para o "Brexit", 29 de Março.

“Se os líderes acharem que faz sentido um adiamento, o que não é certo tendo em conta a situação no Reino Unido, não avançarão para o precipício [de uma saída sem acordo] mas assegurarão que haverá um período razoável para resolver os assuntos pendentes” disse ao jornal britânico um diplomata da UE.

De acordo com fontes do Guardian, no caso de ser necessária uma extensão do prazo para a saída, a União Europeia quer evitar um período curto que não será suficiente para resolver os diferendos, nomeadamente a questão da fronteira na Irlanda, preferindo antes um prazo de 21 meses. Entre as figuras que preferem uma solução neste sentido, relata o Guardian, estão o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o secretário-geral da Comissão Europeia, Martin Selmayr.

"Uma extensão de 21 meses faz sentido porque cobriria o quadro financeiro [período do orçamento europeu] e tornaria as coisas mais fáceis", afirma uma das fontes diplomáticas europeias ouvidas pelo jornal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

May: "Adiar não resolve o problema"

Neste domingo, Theresa May insistiu que adiar a data de saída do Reino Unido do bloco comunitário, como defendem alguns membros do seu Governo, “não resolve o problema”, adia apenas “o momento de tomar uma decisão”.

“Ainda está ao nosso alcance sair da UE em 29 de Março e é isso que planeamos fazer”, explicou Theresa May neste domingo, anunciando que pretende agendar a votação sobre o "Brexit" no parlamento britânico até 12 de Março​. A equipa de negociadores de Theresa May regressa a Bruxelas na terça-feira.​