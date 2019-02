Três anos depois, Taarabt voltou a jogar “de águia ao peito”

Depois de ter treinado com o plantel principal do Benfica, na véspera do jogo europeu frente ao Galatasaray, Adel Taarabat voltou a jogar pelos "encarnados". Apesar de ainda não ter integrado a equipa de Bruno Lage, o marroquino alinhou de início pela formação B dos benfiquistas, em partida frente ao Cova da Piedade. Este domingo marcou um regresso pelo qual Taarabt esperava desde 9 de Janeiro de 2016, dia em que foi substituído ao intervalo numa derrota caseira do Benfica B com o Olhanense.

Bruno Lage, treinador do clube da Luz, não fechou a porta a um possível ingresso do jogador marroquino no plantel principal: "O Adel começou a época na equipa B, curiosamente comigo. Eu não o conhecia, ouvi algumas histórias sobre o passado dele. Vi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem, a uma intensidade de que gosto, desde o primeiro dia. Dar minutos ao Adel quando tínhamos Jota, Willock, não fazia sentido. Agora vejo-o mesmo a treinar todos os dias à intensidade de que gosto. Temos de olhar e perceber se merece uma segunda ou uma terceira oportunidade. Se treina à intensidade de que gosto é porque alguma coisa mudou. Na vida temos de dar oportunidades”.

O jogador marroquino chegou ao Benfica a custo zero em Junho de 2015, depois de não ter conseguido vingar no Queens Park Rangers.

O percurso em Portugal também não foi feliz: nessa época fez apenas sete partidas pela equipa B dos "encarnados", com um golo marcado. Foi emprestado ao Génova.

No clube italiano, ao longo de duas épocas, marcou dois golos em 29 partidas. Acabaria por regressar ao Benfica no início da presente temporada.