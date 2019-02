Portugal fica com a Argentina no seu grupo do Mundial sub-20

Portugal ficou neste domingo a saber quais são os seus adversários na fase de grupos do Mundial sub-20, que se vai realizar entre 23 de Maio e 15 de Junho, na Polónia. E a selecção orientada por Hélio Sousa ficou com um dos opositores que ninguém queria: a Argentina.

No sorteio realizado em Gdynia, Portugal ficou colocado no Grupo F, juntamente com a Coreia do Sul, a Argentina e a África do Sul.

A selecção portuguesa chega à fase final do Mundial sub-20 depois de ter conquistado o título europeu sub-19 em 2018, o que lhe conferiu o estatuto de cabeça-de-série no sorteio. Isso significava que, à partida, Portugal evitaria a Polónia (anfitriã), o Uruguai, a França, os EUA e o México, selecções que se encontravam no mesmo pote, bem como a Itália, Ucrânia e Noruega por pertencerem à mesma confederação que Portugal.

Mas nas restantes selecções havia uma que todos desejavam evitar: a Argentina. A selecção “albi-celeste” é aquela que mais títulos soma, tendo já vencido a prova em 1979, com Maradona, em 1995, com Biagini, em 1997, com Aimar, em 2001, com Saviola, em 2005, com Messi, e em 2007, com Agüero. Pois bem, os argentinos calharam no grupo de Portugal e, juntamente com a selecção portuguesa são os grandes favoritos à vitória no grupo.

Portugal, que já venceu a competição em 1989 e 1991, e foi vice-campeão em 2011, vai participar na prova com uma equipa que foi campeã da Europa sub-17 e em que alinham jogadores que começam a confirmar-se no futebol nacional, casos de Jota, Trincão, Florentino, Diogo Costa, Domingos Quina ou Rúben Vinagre. No total, e em 11 participações, a selecção lusa conta, além de quatro presenças no pódio, com três eliminações nos quartos-de-final, outras tantas nos "oitavos" e apenas uma na fase de grupos, em 1993, na Austrália, onde chegou com o estatuto de bicampeã em título.