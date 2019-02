Liverpool empata em Old Trafford e perde vantagem

O Manchester United-Liverpool era o jogo mais antecipado do fim-de-semana no futebol internacional, mas acabou por frustrar algumas expectativas. O marcador não chegou a funcionar e as contrariedades abateram-se sobre os “red devils”, que tiveram de utilizar as três substituições logo durante a primeira parte.

Herrera saiu lesionado aos 21’, e depois Juan Mata também sentiu dificuldades e teve de ser substituído aos 25’. Mas não era só Ole Gunnar Solskjaer a ser obrigado a alterar o plano. Jürgen Klopp também foi obrigado a mexer, aos 31’, com Firmino a ceder o lugar a Sturridge.

Numa partida marcada pela grande cautela e tensão, sem que nenhuma das equipas quisesse cometer qualquer erro, o mais flagrante lance de golo na primeira parte pertenceu ao Manchester United: com um grande passe, Lukaku deixou Lingard isolado perante o guarda-redes do Liverpool, mas Alisson foi gigante e, com a mão esquerda, tirou a bola dos pés do adversário (40’).

Logo a seguir, nova contrariedade para Solskjaer: Lingard, em dificuldades físicas, teve de sair da encontro, cedendo o lugar a Alexis Sánchez.

A tensão e as cautelas mantiveram-se no segundo tempo, sem lances particularmente vistosos ou oportunidades flagrantes de golo. A bola chegou a entrar na baliza do Liverpool, no que seria um autogolo de Matip (75’), mas o lance foi correctamente invalidado por posição irregular de Smalling, que desviara a bola para o defesa internacional pelos Camarões.

O empate permite ao Liverpool manter a liderança da Premier League, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Manchester City. Já o Manchester United caiu para o quinto lugar na classificação, ultrapassado pelo Arsenal. Os londrinos receberam e venceram neste domingo o Southampton (2-0), com golos de Lacazette e Mkhitaryan na primeira parte.