Leicester City despede o treinador Claude Puel

O treinador Claude Puel foi afastado do comando técnico do Leicester City, este domingo. O francês de 57 anos esteve no clube durante 16 meses, deixando as “raposas” no 12.º lugar da Premier League.

A derrota de sábado por 4-1, em casa, frente ao Crystal Palace foi a gota de água para a administração do emblema inglês. A formação de Claude Puel tinha perdido cinco dos últimos seis jogos. Aliás, a derrota mais recente foi a quarta consecutiva, algo que não acontecia desde Janeiro de 2000 no emblema inglês.

Também o treinador adjunto, Jacky Bonnevay, irá deixar o clube. Claude Paul estava apenas a meio de um contrato de três anos assinado em Outubro de 2017. O técnico sucedeu a Craig Shakespeare que, por sua vez, substituiu Claudio Ranieri — que venceu a Premier League pelas “raposas” na época 2015-16.

Na primeira época ao comando do Leicester, o clube ficou na 9.º posição na Premier League.