Juventus sobreviveu em Bolonha

A posição do Bolonha na classificação até podia deixar adivinhar facilidades para a líder Juventus, mas a realidade contrariou essas previsões: com Cristiano Ronaldo e João Cancelo no “onze”, a equipa de Massimiliano Allegri teve uma tarde complicada, mas acabou por vencer graças a um golo de Dybala.

Vinda de uma derrota no terreno do Atlético de Madrid, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Juventus não fez uma boa primeira parte. Os “bianconeri” sentiram dificuldades perante o antepenúltimo da Liga italiana, orientado por Sinisa Mihajlovic – o sérvio que quase foi treinador do Sporting no início desta temporada.

As estatísticas ao intervalo mostravam sete remates para o Bolonha e apenas dois para a Juventus. E a tendência manteve-se no segundo tempo, com os bolonheses mais rematadores. Só que a equipa de Massimiliano Allegri foi mais eficaz a aproveitar as oportunidades que criou e, aos 67’, colocou-se em vantagem no marcador. Após passe de Matuidi na esquerda, Helander fez um corte incompleto, deixando a bola à mercê de Dybala, que não desperdiçou a oferta.

A precisar de pontos para sair da zona de despromoção, o Bolonha não baixou os braços e continuou a lutar. A persistência da equipa de Mihajlovic quase seria premiada já no período de compensação, mas o guarda-redes da Juventus, Mattia Perin, negou-lhe o empate. Primeiro a bola sobrou para Sansone à entrada da área, mas o guardião voou para evitar o golo. Na recarga, Orsolini voltou a ameaçar a baliza da Juventus, mas Perin defendeu outra vez.

A Juventus conquistou a 22.ª vitória em 25 jornadas da Liga italiana, passando a somar 69 pontos – mais 16 do que o segundo classificado, o Nápoles, que ainda neste domingo joga no terreno do Parma.