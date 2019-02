Actriz nomeada para Óscar venceu prémio de... pior do ano

Em dia de Óscares, não podíamos deixar de falar dos Razzies, o galardão que “premeia” os piores filmes e actores do ano. Um dos vencedores, Melissa McCarthy, está nomeada para o prémio inverso: o Óscar de Melhor Actriz. Recolheu o Razzie de pior intérprete pelo desempenho nos filmes The Happy Murders e Life of The Party.

Este troféu — que não teve uma cerimónia de entrega — funciona como um inverso dos prémios da Academia e reúne, todos os anos, um júri composto por mais de 1000 pessoas que decide quais as piores prestações e filmes que Hollywood produziu em determinado ano. Os Razzies foram criados em 1980 e servem como "antídoto" à cerimónia dos Óscares.

Na cerimónia da Academia, Melissa McCarthy está nomeada pelo desempenho no filme Can you ever forgive me?, realizado por Marielle Heller.

Se a actriz vencer o Óscar e o Razzie para a mesma categoria conseguirá um feito pouco comum, mas não será a primeira a fazer a invulgar “dobradinha”. Sandra Bullock, em 2010, foi a última actriz a estar na mesma situação. Nos Óscares, venceu pelo trabalho no filme The Blind Side; nos Razzies, amealhou o prémio inverso pela prestação em All About Steve.

Sandra Bullock prometeu aceitar o malfadado galardão se o vencesse e manteve-se fiel à palavra dada. Num discurso bem-humorado, a estrela de Hollywood aceitou o Razzie, apenas um dia antes de receber o prémio mais prestigiante de Hollywwod.

Na madrugada de segunda-feira terá início a 91.ª edição dos Óscares. O PÚBLICO reuniu as principais figuras da noite que, este ano, não contará com qualquer apresentador. Kevin Hart, comediante, renunciou à apresentação da cerimónia, na sequência de uma polémica gerada por tweets homofóbicos. Desde 1989 que a gala de Hollywood não ficava sem apresentador.

Este ano, dois portugueses podem agarrar o tão cobiçado troféu. Joana Niza Braga e Nuno Bento são elementos da equipa de som do filme Free Solo, nomeado para receber o Óscar de Melhor Documentário.